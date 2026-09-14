به گزارش خبرنگار مهر، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.