لرستان در جایگاه دوم تولید لوبیای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی در حاشیه بازدید از مزارع تحت کشت لوبیا در شهرستان ازنا، اظهار داشت: لوبیا یکی از منابع مهم تأمین پروتئین گیاهی است و خوشبختانه استان لرستان جایگاه بسیار مطلوبی در این زمینه در سطح کشور دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه سطح زیر کشت لوبیای استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار است، افزود: با تولید ۴۸ هزار تن لوبیا، استان لرستان بافاصله کمی از استان فارس، رتبه دوم تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با تأکید بر اهمیت استراتژیک مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: موضوع مهمی که در بازدید امروز موردتوجه است، مبحث بهرهوری آب در مزارع لوبیاست. خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، حدود شش هزار هکتار از اراضی تحت کشت این محصول به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شدهاند که این امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب شده است که کل آب صرفهجویی شده بیش از ۳۶ میلیون مترمکعب میشود.
صیادی با تشریح محاسبات کارشناسی انجام شده در این حوزه، گفت: بر اساس بررسیهای فنی، هر هکتار مزرعه لوبیا به روش سنتی حدود ۱۲ هزار مترمکعب آب مصرف میکند، درحالیکه با بهکارگیری روشهای آبیاری نوین و تحتفشار، این میزان به شش هزار مترمکعب در هکتار کاهشیافته است. این صرفهجویی عظیم به لحاظ حجمی، تقریباً معادل ظرفیت آبگیری سد ایوشان در شهرستان خرمآباد است.
وی، ضمن قدردانی از زحمات کارشناسان پهنهبندی و مروجین کشاورزی، تصریح کرد: این دستاورد نشاندهنده ضریب نفوذ دانش در بین کشاورزان و اهمیتبخشی به مدیریت منابع آب است که علاوه بر صرفهجویی چشمگیر، منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح نیز شده است. امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد تسری این الگوهای بهرهور به سایر محصولات کشاورزی استان باشیم.
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