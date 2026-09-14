علیزاده: تقابل ایران و آمریکا یک جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیزاده شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به شرایط تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اظهار کرد: معتقدم مسئولان کشور هر زمان در مسیر دو توصیه راهبردی حرکت کنند، کمترین آسیب را متحمل خواهند شد؛ نخست اینکه تقابل ایران و آمریکا الزاماً یک جنگ ترکیبی است و دوم اینکه در صورت وقوع جنگ میان دو کشور، این جنگ بهطور حتم ابعادی منطقهای خواهد داشت.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: اگر رهبر معظم انقلاب این واقعیت را نمیدانستند و کشور را معطل میکردند، در همان روز نخست خسارت شدیدی به ایران وارد میشد.
وی با تأکید بر اهمیت این رویکرد راهبردی تصریح کرد: این مسئله آنقدر مهم است که حتی پس از دو سال و نیم، فردی با سابقه نظامی و امنیتی مانند ولادیمیر پوتین به این جمعبندی رسید که مشکل جنگ با اوکراین در کجا قرار دارد؛ جنگی که بیش از یک میلیون کشته نظامی بر جای گذاشته و اکنون دامنه آن به سرزمینهای عضو ناتو نیز کشیده شده است.
جنگ ترکیبی تنها به میدان نظامی محدود نمیشود
علیزاده در تشریح مفهوم جنگ ترکیبی گفت: هرگاه کشوری به جای ورود به جنگ نظامی مستقیم، از جنگ ترکیبی استفاده میکند، به این معناست که حریف از نظر نظامی توان مقابله مستقیم را ندارد و برای ضربه زدن به کشور مقابل از مجموعهای از ابزارها بهره میگیرد.
وی ادامه داد: دشمن در جنگ ترکیبی، علاوه بر ابزار نظامی، از مؤلفههایی همچون اقتصاد، سیاست، فضای سایبری، اطلاعات و فرهنگ استفاده میکند؛ بنابراین مقابله با چنین تهدیدی صرفاً با تقویت نیروهای نظامی امکانپذیر نیست و تمامی بخشهای کشور باید متناسب با مأموریت خود در این میدان نقشآفرینی کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به وضعیت نظامی ایران در برابر آمریکا اظهار کرد: وضعیت نظامی کشور در برابر آمریکا مشخص است و بخش نظامی وظیفه خود را انجام میدهد، اما باید پرسید آیا بخش دیپلماسی و اقتصاد نیز به اندازه بخش نظامی توانستهاند از منافع و سربلندی کشور دفاع کنند یا خیر.
علیزاده با بیان اینکه توان نظامی نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی دارد، افزود: بدون برخورداری از اقتصادی قدرتمند و دیپلماسی فعال، امکان مدیریت کامل بحران وجود نخواهد داشت. در مواجهه با جنگ ترکیبی آمریکا باید بررسی شود که بخش اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور چه اقداماتی انجام دادهاند و آیا توانستهاند متناسب با شرایط موجود از منافع ملی دفاع کنند یا خیر.
مذاکره با آمریکا باید بر اساس منافع ملی باشد
وی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت: قرار بود ایران با آمریکا مذاکره نکند، اما اگر پس از ۳۹ روز جنگ وارد مذاکره شدهایم، این مذاکرات باید در موقعیتی انجام شود که بتوان آن را به «فتح فاو» تشبیه کرد.
علیزاده افزود: قرار بود ایران در مذاکرات امتیازاتی را که میخواهد از آمریکا دریافت کند و برخلاف تجربه برجام، هیچ امتیازی به طرف مقابل ندهد، اما در روند مذاکرات اتفاقاتی رخ داد.
وی ادامه داد: پس از چندین دور مذاکره، موضوع تفاهمنامه اسلامآباد مطرح شد، اما این تفاهمنامه در سوئیس و توسط دو رئیسجمهور بهصورت مجازی به امضا رسید.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه برای دستگاه دیپلماسی کشور قابل اثبات است که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و رهبر معظم انقلاب نیز بر همین اساس مواضع خود را اعلام کردهاند، گفت: دستگاه دیپلماسی در تلاش است به نحوی به جنگ پایان دهد، اما این مسیر باید با دقت، حفظ منافع ملی و بدون اتکا به وعدههای آمریکا دنبال شود.
ابهام در توافق احتمالی با عمان
علیزاده با اشاره به روند توافق احتمالی با عمان تصریح کرد: اگر با کشور عمان به توافقی رسیدهایم که قرار است به مرحله امضا برسد، باید مشخص شود محل عبور و مرور کشتیها با توجه به وجود تنگه هرمز، بر چه اساسی تعیین شده است.
وی افزود: همچنین باید مشخص شود آیا قرار است کنفرانسی با حضور سران کشورهای عربی منطقه در همان محل برگزار شود تا توافق در حضور آنان به امضا برسد یا خیر.
علیزاده تأکید کرد: در چنین شرایطی نباید اقدامی انجام شود که به تشدید بحران انرژی منجر شود؛ چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؟
مسئولان اقتصادی باید جنگ اقتصادی را جدی بگیرند
وی با بیان اینکه برخی تصمیمگیران اقتصادی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، اعتقادی به مبارزه اقتصادی با آمریکا ندارند، گفت: برخی تصمیمگیران اقتصادی کشور از نظر فکری و سیاسی، شاگرد افرادی هستند که معتقدند باید جنگ را پایان دهیم.
علیزاده تأکید کرد: مسئول اقتصادی باید همانند مسئول نظامی، هدف خود را شکست دشمن بداند و برای مقابله با جنگ اقتصادی برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد: مدیران اقتصادی باید از میان افرادی انتخاب شوند که به جنگ اقتصادی باور دارند و برای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر فشارهای خارجی تلاش میکنند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: تغییر مدیران اقتصادی باید با انتخاب افرادی همراه باشد که به توان داخلی باور دارند و میتوانند با حمایت از تولید، فعالسازی ظرفیتهای داخلی و مقابله با تحریمها، اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم کنند.
علیزاده در پایان با تأکید بر اینکه ایران تنها ملتی است که شایستگی شکست دادن دشمن را دارد، گفت: مطالبه ملت، تغییر وزرا و مسئولان اقتصادی است و باید از نمایندگان مجلس خواست برای تغییر مسئولان اقتصادی و اصلاح روند تصمیمگیری در این حوزه اقدام کنند.
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