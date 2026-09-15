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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچم‌گردانی فراتر برود

مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچم‌گردانی فراتر برود

شهرکرد- معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچم‌گردانی صرف فراتر برود تا افول نکند بلکه به زندگی انسان‌ها متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی شامگاه سه‌شنبه در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» در شهرکرد با اشاره به اینکه قصاص، انتقام و خونخواهی هر یک معانی خود را دارد، اظهار کرد: مضامین نورانی قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» (بقره/۱۷۹) نقطه محوری و مبنایی مواجهه با این امر است.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه مسئله انتقام نباید آنچنان پردامنه شود که هیچگاه به نقطه تحقق در عصر کنونی نرسد، ادامه داد: اگرچه ظهور یا اخراج آمریکا از منطقه رتبه‌ها و مراحلی از انتقام‌اند اما امروز باید دید انتقام و قصاص در کدام نقطه اثرگذار است؛ فهم ما این است که وقتی از قصاص به معنای قرآنی و به معنی دقیق گرفتن انتقام سخن می‌گوییم، جان کسانی باید هدف قرار گیرد که در فهرست جنایتکاران قرار دارند.

عزت‌زمانی با تأکید بر شعار «باید برخاست» و طرح خواسته‌های مختلف جامعه ذیل این شعار توسط برخی‌ها، بیان کرد: معتقدیم باید برخاست یک معنا بیشتر ندارد و آن هم برخاستن برای قصاص خون آقای شهید ایران و همه شهدا است.

نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید، دقیقاً قصاص قاتلان است

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید و شهدای والامقام، دقیقاً قصاص قاتلان است لذا در این نقطه باید محکم بایستیم یعنی مطالبه و تلاش برای ایجاد زیرساخت آن را فراهم کنیم.

عزت‌زمانی با طرح این پرسش که چگونه اراده عمومی برای تحقق قصاص و انتقام رهبر شهید شکل می‌گیرد، تصریح کرد: رهبر انقلاب در پیامشان درباره انتقام فهرستی را اعلام کردند که باید در مواجهه، مورد توجه قرار دهیم و ایشان به ما خط می‌دهند که نقطه مواجهه را کجا ببریم.

نقطه انتقام باید متمرکز بر دشمن باشد نه فضای داخلی

وی ادامه داد: نقطه انتقام باید متمرکز بر دشمن باشد نه فضای داخلی یعنی این بغض باید بر دشمن معطوف شود چرا که وقتی جامعه ایمانی به یک بغض مشترک برسد و ملت یک تصمیم مشترک بگیرند، خدای سبحان اراده‌اش را بر تحقق آن امر قرار می‌دهد.

عزت‌زمانی با یادآوری اینکه تبیین و روشنگری باید روشن کننده و بر هم زننده نقشه دشمن باشد، گفت: تبیین باید به امیدآفرینی برای حرکت عمومی در جامعه تبدیل شود و این اراده عمومی ناظر بر خونخواهی نه فقط از مردم بلکه نیروهای مسلح به گوش می‌رسد.

وی اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان را پیشرانان عرصه تبیین و حرکت خونخواهی در جامعه دانست و گفت: این قشر در حرکت دادن عناصر پیشران جامعه اعم از طلاب و دانشجویان، بانوان و نوجوانان نقش دارند.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچم‌گردانی فراتر برود تا افول نکند و خونخواهی باید به زندگی انسان‌ها متصل شود.

کد مطلب 6948428

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