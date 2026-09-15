به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی شامگاه سه‌شنبه در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» در شهرکرد با اشاره به اینکه قصاص، انتقام و خونخواهی هر یک معانی خود را دارد، اظهار کرد: مضامین نورانی قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» (بقره/۱۷۹) نقطه محوری و مبنایی مواجهه با این امر است.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه مسئله انتقام نباید آنچنان پردامنه شود که هیچگاه به نقطه تحقق در عصر کنونی نرسد، ادامه داد: اگرچه ظهور یا اخراج آمریکا از منطقه رتبه‌ها و مراحلی از انتقام‌اند اما امروز باید دید انتقام و قصاص در کدام نقطه اثرگذار است؛ فهم ما این است که وقتی از قصاص به معنای قرآنی و به معنی دقیق گرفتن انتقام سخن می‌گوییم، جان کسانی باید هدف قرار گیرد که در فهرست جنایتکاران قرار دارند.

عزت‌زمانی با تأکید بر شعار «باید برخاست» و طرح خواسته‌های مختلف جامعه ذیل این شعار توسط برخی‌ها، بیان کرد: معتقدیم باید برخاست یک معنا بیشتر ندارد و آن هم برخاستن برای قصاص خون آقای شهید ایران و همه شهدا است.

نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید، دقیقاً قصاص قاتلان است

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید و شهدای والامقام، دقیقاً قصاص قاتلان است لذا در این نقطه باید محکم بایستیم یعنی مطالبه و تلاش برای ایجاد زیرساخت آن را فراهم کنیم.

عزت‌زمانی با طرح این پرسش که چگونه اراده عمومی برای تحقق قصاص و انتقام رهبر شهید شکل می‌گیرد، تصریح کرد: رهبر انقلاب در پیامشان درباره انتقام فهرستی را اعلام کردند که باید در مواجهه، مورد توجه قرار دهیم و ایشان به ما خط می‌دهند که نقطه مواجهه را کجا ببریم.

نقطه انتقام باید متمرکز بر دشمن باشد نه فضای داخلی

وی ادامه داد: نقطه انتقام باید متمرکز بر دشمن باشد نه فضای داخلی یعنی این بغض باید بر دشمن معطوف شود چرا که وقتی جامعه ایمانی به یک بغض مشترک برسد و ملت یک تصمیم مشترک بگیرند، خدای سبحان اراده‌اش را بر تحقق آن امر قرار می‌دهد.

عزت‌زمانی با یادآوری اینکه تبیین و روشنگری باید روشن کننده و بر هم زننده نقشه دشمن باشد، گفت: تبیین باید به امیدآفرینی برای حرکت عمومی در جامعه تبدیل شود و این اراده عمومی ناظر بر خونخواهی نه فقط از مردم بلکه نیروهای مسلح به گوش می‌رسد.

وی اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان را پیشرانان عرصه تبیین و حرکت خونخواهی در جامعه دانست و گفت: این قشر در حرکت دادن عناصر پیشران جامعه اعم از طلاب و دانشجویان، بانوان و نوجوانان نقش دارند.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچم‌گردانی فراتر برود تا افول نکند و خونخواهی باید به زندگی انسان‌ها متصل شود.