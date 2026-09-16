امنیت کشور در گرو ایستادگی برای قصاص قاتلان شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی شامگاه گذشته در صد و نود و نهمین اجتماع شبانه مردم شهرکرد با قدردانی از ایستادگی و مجاهدت مردم پای وطن و پرچم و خون شهدا، اظهار کرد: مردم در گوشه و کنار کشور برای اقامه حق و برپایی پرچم یا لثارات الحسین با همه وجود، عظمت و عزت ملت ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه عظمت و عزت ملت ایران نشان داد که همه بافته‌های دنیای غرب از سازمان ملل تا مجامع مدعی اداره کننده دنیا همه دروغ و پوشالی و فاجعه بشری است، ادامه داد: ملت عزیز و شریف ایران اما ابرقدرتی در دنیا را به دست آورده و امروز دوست و دشمن در دنیا به این نکته اذعان دارد.

عزت‌زمانی با تأکید بر اینکه امروز دنیا به بزرگی ملت ایران اعتراف می‌کند، بیان کرد: این ملت در برابر جنایتکار بزرگ تاریخ و شیطان بزرگ، آمریکا، ایستادگی و مقاومت کرد. دولتی که ترامپ خبیث برای ظلم و سیاهی و تباهی برقرار کرده در مقابل این ملت زانو زده است.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود که چند روزه کار ایران را تمام می‌کند اما ملت مبعوث با جوانان خود و پاره‌های تنشان این مملکت را حفظ کرد. این ملت با تلاش جوانانش در عرصه‌های نظامی و علم و فناوری قدرت خود را به رخ جهانیان کشید.

معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه این ملت دست نیاز به سمت کسی در دنیا دراز نکرده است، گفت: جوانان این مرز و بوم زیر سایه آقای شهید ایران که عزت و عظمت را به ما آموخت، قوی شدند.

آینده متعلق به ملت ایران است

عزت‌زمانی با تأکید بر اینکه دنیای آینده دنیای آزادیخواهان و متعلق به ملت ایران است، افزود: امام شهید به نوجوانان ما یاد داد که باید جایگاه و هویت خودشان را در این عالم پیدا کنند و به بانوان آموخت که همه دشمنی‌های دشمنان با زنان این مرز و بوم، به دلیل عفت و حیای آنهاست.

وی با تصریح اینکه ملت ایران نشان داد که وصل به خدا بودن قدرت و بزرگی می‌بخشد، اظهار کرد: مردم با استغاثه در کف خیابان به دنیا نشان دادند که انتظار فرج و ایستادگی برای امام زمان (عج) بزرگ‌ترین دارایی آن‌هاست.

عزت‌زمانی با یادآوری اینکه ملت مبعوث پرچم خونخواهی حسین (ع) و قصاص قاتلان فرزندان حسین را بلند کرده است، بیان کرد: اقامه حق، پیشرفت کشور، آزادی و امنیت، همبستگی و بهبود اقتصاد و معیشت همه و همه در گرو ایستادگی و فریاد برای قصاص قاتلان شهداست.

وی ادامه داد: دشمنان به خیال خود می‌خواهند کار این کشور را تمام کنند اما بدانند ملت ایران با قصاص قاتلان شهدا امنیت را به این کشور باز خواهد گرداند و دست و پای هر کفتاری را از این خاک دور خواهد کرد.

عزت‌زمانی با بیان اینکه دشمنان امروز به دریوزگی افتاده و کشورهای دیگر را واسطه قرار می‌دهند، تصریح کرد: آنان تلاش می‌کنند تا ملت ما لحظه‌ای پا از روی گلوی آنها در تنگه هرمز و خلیج فارس بردارد اما این ملت عهد کرده تا روزی که قصاص کودکان میناب و نوه ۱۴ ماهه امام شهید و دیگر شهدای والامقام گرفته نشود، کوتاه نمی‌آید.

وی گفت: این ملت عهد بسته است که به فضل الهی زیر سایه رهبر انقلاب، قصاص قاتلان شهدا را با تمام قوا خواهد گرفت چرا که خدای سبحان در قرآن، پیروزی ملت مقاوم و ایستاده را وعده داده است.