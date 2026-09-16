کد مطلب 6948621
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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

پیش‌بینی جوی آرام در اکثر نقاط کشور

پیش‌بینی جوی آرام در اکثر نقاط کشور

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد که از بعدازظهر جمعه با ورود موج تراز میانی جو و نفوذ جریانات شمالی، بارندگی، کاهش دما و وزش باد در استان‌های شمال غرب و سواحل دریای خزر آغاز می‌شود.

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