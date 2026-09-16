کد مطلب 6948621 https://mehrnews.com/x3d54C ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰ کد مطلب 6948621 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰ پیشبینی جوی آرام در اکثر نقاط کشور سازمان هواشناسی اعلامکرد که از بعدازظهر جمعه با ورود موج تراز میانی جو و نفوذ جریانات شمالی، بارندگی، کاهش دما و وزش باد در استانهای شمال غرب و سواحل دریای خزر آغاز میشود. کپی شد مطالب مرتبط قم در روزهای پایانی هفته غبارآلود میشود؛ تداوم گرمای ۳۸ درجهای هشدار هواشناسی هرمزگان؛ تلاطم دریا و رگبار پراکنده در راه است اوج گرمای گلستان با دمای ۳۷ درجه؛ کاهش دما از پنجشنبه افزایش نسبی دما در ایلام از امروز برچسبها سازمان هواشناسی هشدار هواشناسی بارش باران
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