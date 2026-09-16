محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از چهارشنبه ۲۵ شهریور تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود.



وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی استان افزود: آسمان قم در این مدت در بیشتر ساعات صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود که با توجه به جهت وزش باد، احتمال ایجاد غبارآلودگی در سطح استان وجود دارد.



ترابیان ادامه داد: امروز چهارشنبه آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبارآلودگی رخ می‌دهد و جهت باد شرقی با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی گفت: دمای هوای شهر قم امروز چهارشنبه تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و کمینه دما ۲۱ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



باد شرقی و غبارآلودگی در قم ادامه دارد



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: در روز پنج‌شنبه نیز آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی انتظار می‌رود و باد از سمت شرق با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید.



وی افزود: دمای هوای شهر قم در روز پنج‌شنبه نیز در محدوده ۲۱ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد قرار خواهد داشت و تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.



ترابیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی تا پایان هفته اظهار کرد: جمعه شب افزایش موقت ابر در استان رخ خواهد داد و در سایر ساعات همچنان آسمان بیشتر صاف خواهد بود.



وی ادامه داد: از روز شنبه با افزایش سرعت وزش بادهای شرقی، در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.



دمای قم تغییر محسوسی ندارد



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند دمایی استان گفت: طی پنج روز آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و دما در محدوده روزهای اخیر باقی خواهد ماند.



وی خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۷.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را تجربه کرد و جمکران نیز با دمای ۴۰.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر بود.



ترابیان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه علاوه بر صاف بودن آسمان، وزش باد شرقی و غبارآلودگی در برخی ساعات ادامه خواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم به ۳۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وی تأکید کرد: تغییرات احتمالی در وضعیت جوی استان در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد و آخرین اطلاعات هواشناسی متناسب با تغییرات نقشه‌های پیش‌یابی به‌روزرسانی می‌شود.