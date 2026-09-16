اوج گرمای گلستان با دمای ۳۷ درجه؛ کاهش دما از پنجشنبه

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان هفته، استان تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار دارد و بر همین اساس، جو گلستان در بیشتر ساعات نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: آسمان استان طی امروز غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان انتظار نمیرود.ļ
اصحابی ادامه داد: امروز دمای هوا نسبت به روزهای گذشته افزایش مییابد و بیشینه دمای هوا در نقاط مختلف استان به حدود ۳۴ تا ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی I'llظهار کرد: از روز پنجشنبه با افزایش ابر در سطح استان، دمای هوا نیز نسبت به روز چهارشنبه کاهش پیدا میکند و این شرایط در روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: برای اوایل هفته آینده و روزهای شنبه و یکشنبه نیز احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.ù
نظر شما