افزایش نسبی دما در ایلام از امروز

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، اظهار داشت: امروز افزایش نسبی دما حدود یک درجهای مورد انتظار است و طی روز پنجشنبه تغییرات دمایی قابل ملاحظهای وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای روز جمعه احتمال افزایش مجدد یک درجه دما وجود دارد، تصریح کرد: تا پایان هفته، دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه بیشتر از حد معمول خواهد بود و برای اوایل هفته آینده، کاهش دما حدود ۳ تا ۵ درجه انتظار میرود.
رستمی با اشاره به وضعیت وزش باد در استان، خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته در برخی ساعات، افزایش سرعت باد مورد انتظار است و در مناطق مرزی استان، وزش باد شدت بیشتری دارد.
کارشناس هواشناسی ایلام در پایان با تأکید بر اینکه این تغییرات دمایی در محدوده نرمال قرار دارد، گفت: شهروندان میتوانند اطلاعات دقیقتر را از طریق رسانههای رسمی دریافت کنند.
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