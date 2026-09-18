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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

پزشکیان: حفظ عزت و سربلندی ایران، نیازمند وحدت و همدلی است

پزشکیان: حفظ عزت و سربلندی ایران، نیازمند وحدت و همدلی است

رئیس‌جمهور در رزمایش جان‌فدایان گفت: ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز (جمعه ۲۷ شهریور ماه) در رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران، از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

وی گفت: همین حضور مردم باعث ناامیدی دشمن و قوت قلب مدیران و مجریان کشور می‌شود.

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره کمک جانفدایان به دولت گفت: فقط صرفه‌جویی کنند و به اندازه کافی بنزین، گاز و برق مصرف کنند. باید کاری کنیم تا چرخ کارخانه ها بچرخد. ضروری است که مصرف گاز و بنزین را کنترل کنیم و با حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنیم تا بتوانیم دشمن را ناامید کنیم.

پزشکیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در پویش جانفدا ثبت نام کرده است، تاکید کرد: ما همیشه در صحنه بوده‌ایم و همواره برای انقلاب و مردم جانمان را فدا می‌کنیم.

کد مطلب 6950474
زهرا علیدادی

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