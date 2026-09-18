به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نوزدهمین همایش جامع معرفی رشتههای تحصیلی این دانشگاه از روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و طی آن رشتههای تحصیلی دانشگاه از جنبههای مختلف معرفی و بررسی میشوند. در این رویداد استادان، دانشجویان برتر و فارغالتحصیلان هر رشته، درباره زمینههای تخصصی، ظرفیتهای علمی و مسیرهای پیشروی دانشجویان در هر یک از رشتهها با شرکتکنندگان گفتوگو خواهند کرد.
بررسی فرصتهای شغلی و چشمانداز آینده رشتهها نیز از دیگر محورهای این همایش است. در این بخش، تلاش میشود تصویری دقیق و واقعبینانه از مسیر تحصیل در دانشگاه تا ورود به صنعت و بازار کسبوکار در اختیار داوطلبان قرار گیرد تا آنان بتوانند با شناخت بیشتری درباره انتخاب رشته خود تصمیمگیری کنند.
فرصتی برای گفتوگوی مستقیم با جامعه دانشگاهی شریف
برگزاری نشستهای پرسش و پاسخ با حضور استادان، دانشجویان و نخبگان دانشگاه از دیگر بخشهای «انتخاب شریف» است. در این نشستها، داوطلبان و خانوادههای آنان میتوانند پرسشها و دغدغههای خود را درباره رشتههای تحصیلی، فضای دانشگاه، تجربه دانشجویی و مسیرهای آموزشی و شغلی مطرح کنند و پاسخهای خود را از اعضای جامعه دانشگاهی دریافت کنند.
آیین افتتاحیه نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف»، صبح روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ در سالن آمفیتئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. ارائهها و کارگاههای تخصصی معرفی رشتهها نیز از ساعت ۹ صبح در پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف آغاز میشود.
با توجه به محدودیت ظرفیت و فضای موجود در پردیس دانشگاه، ظرفیت پذیرش شرکتکنندگان محدود است و اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر ثبتنام خود را نهایی کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام در نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف» به سامانه students.sharif.ir مراجعه کنند.
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