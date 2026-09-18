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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

آغاز ثبت‌نام نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف»

آغاز ثبت‌نام نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف»

نوزدهمین همایش جامع معرفی رشته‌های تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «انتخاب شریف» با هدف معرفی رشته‌های مهندسی و علوم پایه و آشنایی پذیرفته‌شدگان با مسیرهای تحصیلی و شغلی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نوزدهمین همایش جامع معرفی رشته‌های تحصیلی این دانشگاه از روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و طی آن رشته‌های تحصیلی دانشگاه از جنبه‌های مختلف معرفی و بررسی می‌شوند. در این رویداد استادان، دانشجویان برتر و فارغ‌التحصیلان هر رشته، درباره زمینه‌های تخصصی، ظرفیت‌های علمی و مسیرهای پیش‌روی دانشجویان در هر یک از رشته‌ها با شرکت‌کنندگان گفت‌وگو خواهند کرد.

بررسی فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز آینده رشته‌ها نیز از دیگر محورهای این همایش است. در این بخش، تلاش می‌شود تصویری دقیق و واقع‌بینانه از مسیر تحصیل در دانشگاه تا ورود به صنعت و بازار کسب‌وکار در اختیار داوطلبان قرار گیرد تا آنان بتوانند با شناخت بیشتری درباره انتخاب رشته خود تصمیم‌گیری کنند.

فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم با جامعه دانشگاهی شریف

برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ با حضور استادان، دانشجویان و نخبگان دانشگاه از دیگر بخش‌های «انتخاب شریف» است. در این نشست‌ها، داوطلبان و خانواده‌های آنان می‌توانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را درباره رشته‌های تحصیلی، فضای دانشگاه، تجربه دانشجویی و مسیرهای آموزشی و شغلی مطرح کنند و پاسخ‌های خود را از اعضای جامعه دانشگاهی دریافت کنند.

آیین افتتاحیه نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف»، صبح روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. ارائه‌ها و کارگاه‌های تخصصی معرفی رشته‌ها نیز از ساعت ۹ صبح در پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف آغاز می‌شود.

با توجه به محدودیت ظرفیت و فضای موجود در پردیس دانشگاه، ظرفیت پذیرش شرکت‌کنندگان محدود است و اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در نوزدهمین همایش جامع «انتخاب شریف» به سامانه students.sharif.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6950384
زهرا سیفی

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