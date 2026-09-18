به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های اسبدوانی در پیست ثامن مشهد، اسب‌های خراسان جنوبی در رقابت‌های هفته هفتم تابستان ۱۴۰۵، نتایج قابل توجهی کسب کردند.

در کورس دوم، ویژه اسب‌های دوخون کلاس هفت با امتیاز ۳۵ تا ۴۵، بالای سه سال و مسافت یک هزار و ۵۰۰ متر، اسب «نیوکینگ من» با عملکردی موفق به مقام دوم و نایب‌قهرمانی این رقابت دست یافت.

در کورس چهارم نیز اسب «جت بوی سبحان» در رقابت اسب‌های عرب یکسر تا ۶ امتیاز، بالای چهار سال و مسافت یک هزار و ۴۰۰ متر، به مقام چهارم رسید.

کسب این دو عنوان، بار دیگر حضور و توانمندی اسب‌های خراسان جنوبی در رقابت‌های اسبدوانی کشور را پررنگ کرد.