نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی عظمایی بامداد جمعه در اطللاعیه ای تاکید کرد: عبورغیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است:

«بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی،

همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آنرا نمی دهند.

شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌دهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.»