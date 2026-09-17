نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی عظمایی بامداد جمعه در اطللاعیه ای تاکید کرد: عبورغیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجهای نخواهد داشت.
در این اطلاعیه آمده است:
«بسم الله قاصم الجبارین
ملت عظیم الشأن ایران اسلامی،
همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آنرا نمی دهند.
شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودککش آمریکا قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.
نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار میدهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجهای نخواهد داشت.»
نظر شما