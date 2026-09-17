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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران:

نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت

نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی عظمایی بامداد جمعه در اطللاعیه ای تاکید کرد: عبورغیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است:

«بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی،

همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آنرا نمی دهند.

شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌دهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

کد مطلب 6950324

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