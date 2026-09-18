دانشگاه مبعوث رستاخیز دانایی در امتداد غیرت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی - معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههادر یادداشتی عنوان کرد:
پاییزِ دانشگاه همواره برای ما نویدبخش جنبش و حیات فکری بوده است؛ اما آغاز سال تحصیلی پیشِرو، رنگ و بویی فراتر از تقویمهای اداری دارد. تقارنِ بازگشاییِ کلاسها با «هفته دفاع مقدس»، پیوندی ناگسستنی میان حماسههای دیروز و رسالتهای امروز برقرار کرده است.
برای نخستینبار، زنگ کلاسها در فضایی نواخته میشود که غرش موشکها و عطر خون مطهر رهبر و مقتدای شهیدمان، وجدان تاریخی این سرزمین را بیدار کرده است. دانشگاهی که امروز درهای خود را میگشاید، همان دانشگاه دیروز نیست؛ بلکه از دل «جنگ رمضان» عبور کرده و اکنون مبعوثِ آگاهی، مقاومت و ساختن فردایی مقتدر است.
چند ماه پیش، دشمنِ مستأصل از مصاف مستقیم، تمام آتش و کید خود را به میدان آورد؛ هم در خطوط نبرد و هم در پسکوچهها و حریم برخی محیطهای دانشگاهی. نقشه جبهه استکبار ساده اما خطرناک بود: «شکستن اراده ملی از طریق فلج کردن دو کانونِ تولید قدرت؛ یعنی سنگر دفاع و سنگر دانش». میخواستند دانشگاه را کانون آشوب و جامعه را تسلیمپذیر کنند؛ اما آنچه رخ داد، دقیقاً نقطه مقابل محاسبات پوشالی اتاقهای فکر تلآویو و واشنگتن بود.
شهادت رهبر عالیقدر انقلاب، که خود مظهر حکمت و پدری مهربان برای جامعه علمی بود، نهتنها انسجام ملی را از هم نگسست، بلکه جرقهای شد برای یک «بعثت عمومی». مردم در آزمون تاریخی جنگ رمضان به خروش آمدند و نشان دادند که در پای استقلال و شرف این خاک، یکتن و یکپیکرند. حالا نوبتِ دانشگاه است که این حماسه را به «رسالت» تبدیل کند.
جریان دانشجویی، فارغ از سلیقهها و نگرشها، زیر سایه پرچم مقدس جمهوری اسلامی، همدل و همقسم، آستین همت بالا زده است. دانشجویان ما، همانطور که مردم در شبهای پس از نبرد، با اجتماعِ هوشمندانه در میادین، چشم طمع دشمنان را کور کردند، در صحن دانشگاه نیز «حلقه مودت و اتحاد» تشکیل خواهند داد.
این حضور، بعثت دانشگاه را به رخ بدخواهان خواهد کشید؛ سنگری زنده که دانشجو با حضور فعال خود، اجازه نمیدهد یأس و ناامیدی به فضای علمی راه یابد و مانع از تحقق آرزوهای واهیِ بدخواهان برای تبدیل دانشگاه به صحنهی آشوب خواهد شد.
چنین دانشگاهی، در مواجهه با جنگ روانی دشمن، نه منفعل است و نه مرعوب. دانشگاه مبعوث، کانون جوشان عقلانیت است؛ جایی که دانشجو و استاد، خطِ تحلیلی دشمن را قبل از آنکه بر تابلوی توطئهها بنشیند، بازخوانی و خنثی میکنند.
ما در شرایطی سال تحصیلی را آغاز میکنیم که بیش از هر زمان دیگری به «جهاد علمی» برای تثبیت پیروزیهای میدانی نیازمندیم؛ چرا که جنگ رمضان پایان یافته، اما جنگ ارادهها، هوش و فناوری همچنان باقی است.
اقتداری که رزمندگان ما در آسمان و زمین به نمایش گذاشتند، ریشه در محاسبات فنی و فکری جوانانی داشت که روزی در همین دانشگاهها درس خواندند. امروز نیز، دانشگاه مبعوث دقیقاً همین است: جایی که خون شهیدان را نه مایه سوگ و انفعال، که سوختِ موتور محرک استقلال و عزت میهن قرار میدهد.
دانشگاهِ امروز، صدای رسا و تپنده بعثت دوباره ملت ایران است؛ دانشگاهی که غبار هرگونه نفاق را میزداید و دست در دست مردمی که حماسه آفریدند، افقهای علمی جهان را فتح خواهد کرد. ما با قامتی استوارتر از همیشه به دانشگاه برمیگردیم؛ مبعوث برای دانایی، مبعوث برای بیداری، و مبعوث برای جاودانگی نام پرافتخار ایران.
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