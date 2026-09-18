خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج میشود.
این وزارتخانه مدعی شد که شورای حقوق بشر ترویج دهنده موضعگیریهای ضد آمریکا بوده و در راستای خواستههای نظامهای سرکوبگر فعالیت میکند.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن از اقدامات ترامپ برای هدف قرار دادن منابع مالی نظام حاکم بر ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
روز گذشته یک هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل ۲ حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب میشوند.
یافتههای گزارش جدید «هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب در مورد ایران» که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، به بررسی عملکرد ایالات متحده در جریان تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران (که در ماه فوریه آغاز شد) میپردازد.
رویترز نوشت: کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شواهد معتبری یافتهاند که نشان میدهد نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب بودهاند؛ این هیئت نتیجهگیری کرد که این اقدام، یک حمله کور (بدون تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی) بوده که باعث مرگ غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی شده و بر اساس حقوق بینالملل، مصداق جنایت جنگی است.
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