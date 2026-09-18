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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

پس از انتشار گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل درباره جنایت جنگی آمریکا علیه ایران واشنگتن از خروج رسمی خود از شورای حقوق بشر این سازمان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می‌شود.

این وزارتخانه مدعی شد که شورای حقوق بشر ترویج دهنده موضع‌گیری‌های ضد آمریکا بوده و در راستای خواسته‌های نظام‌های سرکوبگر فعالیت می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن از اقدامات ترامپ برای هدف قرار دادن منابع مالی نظام حاکم بر ایران عقب نشینی نخواهد کرد.

روز گذشته یک هیئت حقیقت‌ یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل ۲ حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

یافته‌های گزارش جدید «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران» که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، به بررسی عملکرد ایالات متحده در جریان تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران (که در ماه فوریه آغاز شد) می‌پردازد.

رویترز نوشت: کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شواهد معتبری یافته‌اند که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب بوده‌اند؛ این هیئت نتیجه‌گیری کرد که این اقدام، یک حمله کور (بدون تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی) بوده که باعث مرگ غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی شده و بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت جنگی است.

کد مطلب 6950508

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      7 3
      پاسخ
      سرزمینی که هجوم مهاجران از اروپا و قتل عام وحشیانه ساکنان اصلی و بومیش یعنی سرخپوستان به یک کشور با نام آمریکا تشکیل می شود ! و بعدها بمب هسته ای به درشهر ژاپن می‌زند و چند صد هزارنفر را نابود می‌کند و یا به ویتنام حمله می‌کند و آنجا سلاخی به راه می اندازد ،هرچند شکست می‌خورد یا به کوبا حمله می‌کند و یا پاناما و شیلی و دولت‌های قانونی آنها را سرنگون می‌کند و از بین می‌برد و یا به ایران در جنگ جهانی و همین دوساله سه مرتبه حمله می‌کند و از دیکتاتوران و داعشی ها حمایت می‌کند دیگه انتظار حقوق بشر دارید
    • دادا IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 4
      پاسخ
      درادامه باید مسولین باشکایت درمجامع بین المللی،این جنایت را تا پیگیری اخردنبال نمایند که متاسفانه از مدت ها پیش،به جنایت های عراق وآمریکا واسراییل درایران اقدامات کافی وزیادی انجام نگرفته درسته مجمع هم دست انهاست اما تاحد ممکن باید پیگیری از حقوق انسانها زنان وکودکان بیگناه که توسط این جنایتکاران پایمال وبه قتل رسیده اند انجام گیرد باراه اندازی کمپین هاوافشاگری وکارهای فرهنگی درکشورهای دیگر تاحد ممکن اطلاع رسانی وازمظلومیت زنان کودکان بیگناه ومردم عادی دفاع کنیم
    • US ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      5 3
      پاسخ
      خروج از ان پی تی جوابش هست

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