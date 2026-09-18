پروژه انتقال گاز نهبندان به سربیشه ۸۰ درصد پیشرفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، صبح جمعه از یکی از قطعات پروژه انتقال گاز نهبندان به سربیشه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

این پروژه به طول ۱۲۶ کیلومتر، فاز دوم خط ۳۶ اینچ انتقال گاز دشتک به سربیشه است که با هدف جبران ناترازی گاز در شرق و شمال شرق کشور و تکمیل رینگ شرقی در حال اجراست.

بر اساس اعلام مسئولان، این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، روزانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز شرق کشور افزوده خواهد شد.

پروژه انتقال گاز نهبندان به سربیشه هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه، اواخر آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار خراسان جنوبی در این بازدید با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار سربیشه و جمعی از مدیران مرتبط، از روند اجرای بخش‌های مختلف پروژه بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.