پگاه زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی کاراته بانوان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: دو نماینده در بخش کومیته در این دوره از بازی‌ها داریم. فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم و آتوسا گلشاد نژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم نمایندگان ایران در این رویداد مهم هستند و هر دو از امیدهای ما برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها یک رویداد معمولی نیست و همه کشورها با بهترین شرایط پای به این رقابت‌ها می‌گذارند. به همین دلیل، هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. ما کاری را که باید انجام می‌دادیم، انجام داده‌ایم و اکنون تابع خواست خداوند هستیم.

زنگنه افزود: هر دو نماینده کاراته بانوان ایران در این مدت سخت تلاش کردند و با جدیت و انگیزه زیادی در تمرینات حضور داشتند. اکنون نیز به مرز آمادگی لازم برای حضور در این رویداد مهم رسیده‌اند. هر دو کاراته‌کا شایستگی ایستادن روی سکوی نخست را دارند.

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در خصوص دلایل تغییر وزن گلشاد نژاد گفت: «آتوسا در وزن ۶۱- کیلوگرم، هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا و هم در رقابت‌های قهرمانی جهان، عملکرد خوبی به نمایش گذاشته و مدال کسب کرده است و نفر اول این وزن محسوب می‌شود اما با توجه به حساسیت بالای بازی‌های آسیایی و بررسی‌هایی که درباره ترکیب تیم‌های دیگر، از جمله ژاپن، چین و قزاقستان، انجام شد، تصمیم گرفتیم او در یک وزن بالاتر مبارزه کند.

وی ادامه داد: همه موارد در خصوص این تغییر وزن مدنظر قرار گرفت. حتی آسیب‌دیدگی اخیر او که برطرف شده و اکنون به شرایط مطلوب رسیده، نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت به این نتیجه رسیدم که شانس آتوسا برای کسب مدال طلا در وزن ۶۸- کیلوگرم بیشتر است. نکته بسیار مهم این است که او با وزنی حدود ۶۵ کیلوگرم، دیگر نیازی به کاهش وزن ندارد.

زنگنه در پایان به ارزیابی رقبا نیز اشاره کرد و گفت: در هر دو وزن ۵۵- و ۶۸- کیلوگرم، حریفان را ارزیابی کرده‌ایم، اما در این بین بیشتر به توانایی و قابلیت‌های کاراته‌کاهای خودمان امیدواریم. واقعیت این است که نمی‌توان با ورزشکار به صورت رباتیک رفتار کرد؛ یعنی ما در زمان مبارزه بگوییم و او اجرا کند. آنالیز کلی از حریفان انجام شده، اما نقاط قوت ما توانایی کاراته‌کاها و اشتباه کمتر است.