شناسایی ۵۰ «کثیرالسفر» متخلف در مرز باشماق

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی صبح شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان اظهار کرد: برخی افراد با عنوان مسافر و با استفاده از رویه کالای همراه مسافر، اقدام به ورود اقلام مختلف به کشور می‌کنند که بخشی از این کالاها مشمول ممنوعیت یا محدودیت‌های قانونی است.

وی افزود: کالای همراه مسافر دارای تعریف و ضوابط مشخصی است، اما برخی افراد با سوءاستفاده از این رویه، در طول هفته و ماه به دفعات از مرز عبور کرده و اقدام به انتقال کالا می‌کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح در این زمینه، استفاده مکرر برخی افراد از معافیت در نظر گرفته شده برای مرزنشینان است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی، ورود کالا در قالب همراه مسافر به شکل مکرر انجام می‌شود.

خداویسی با اشاره به معافیت ۸۰ دلاری مرزنشینان گفت: قانونگذار این معافیت را برای مرزنشینان در نظر گرفته است، اما در مواردی شاهد سوءاستفاده از این ظرفیت هستیم که باید برای جلوگیری از تکرار آن، فرآیند ورود کالا به‌صورت دقیق ثبت و قابل رصد باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از خلأهای موجود، نبود سازوکار مناسب برای ثبت و پایش تعداد دفعات ورود کالا توسط افراد است و تأکید بر این است که این فرآیند به شکلی ساماندهی شود که افراد سوءاستفاده‌کننده قابل شناسایی و پیگیری باشند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: برای مقابله با این روند، پیشنهادهایی از جمله محدود کردن فعالیت افراد متخلف و معرفی آنان به مراجع رسیدگی‌کننده و قضایی مطرح شده است که پس از بررسی و نهایی شدن مصوبات، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

خداویسی با اشاره به شناسایی افراد کثیرالسفر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر به‌عنوان افراد شاخص در این زمینه شناسایی شده‌اند که به دفعات اقدام به تردد و ورود کالا در قالب کالای همراه مسافر می‌کنند.

وی با بیان اینکه نوع کالاهای واردشده نیز مورد توجه است، گفت: بخشی از کالاهای واردشده شامل پوشاک است که ورود آن مطابق مقررات مبارزه با قاچاق کالا با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: بخش دیگری از اقلام، مواد غذایی است که در برخی موارد تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه وزارت بهداشت را ندارد و از این منظر می‌تواند سلامت مردم را با مشکل مواجه کند.

خداویسی همچنین اقلام آرایشی و بهداشتی را از دیگر کالاهای واردشده عنوان کرد و گفت: این گروه از کالاها نیز به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، نیازمند کنترل و نظارت دقیق هستند و ورود آنها بدون طی فرآیندهای قانونی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف از ساماندهی این فرآیند، جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان کالای همراه مسافر و در عین حال حفظ حقوق مرزنشینان و افرادی است که در چارچوب قانون از این ظرفیت استفاده می‌کنند.