حامد صبوری قائممقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت تشکلهای دانشآموزی در مدارس گفت: در حال حاضر در میدان مدرسه سه تشکل رسمی شامل سازمان بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و سازمان دانشآموزی فعال هستند و جمعیت هلالاحمر نیز در مدارس تشکل و فعالیتهایی دارد که به امور تربیتی دانشآموزان و نقشآفرینی آنها در عرصههای مختلف کمک میکند. یکی از اولویتهای اصلی سازمان دانشآموزی، نقش دادن به دانشآموزان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی و ایجاد زمینه تعامل آنها با همنوعان، همکلاسیها و سایر دانشآموزان است.
صبوری ادامه داد: در معاونت پرورشی وزارت آموزشوپرورش، منظومهای برای حضور و نقشآفرینی دانشآموزان تعریف شده است، یکی از سطوح اولیه این منظومه، شرکت دانشآموزان در فعالیتها و برنامههای مختلف است؛ برنامههایی که توسط برنامهریزان و طراحان طراحی میشوند و دانشآموزان در آنها حضور پیدا میکنند که میتواند شامل مسابقات و جشنوارهها باشد.
وی با بیان اینکه سطح بالاتر، مشارکت دانشآموزان در فعالیتهاست، افزود: در این مرحله دانشآموزان با راهبری یک مربی در فعالیتها حضور پیدا میکنند و نقش بیشتری دارند؛ بهعنوان مثال در اجرای برنامه یا حتی طراحی آن مشارکت میکنند.
قائممقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی کشور با اشاره به سطح بالاتر این منظومه بیان کرد: مسئولیتپذیری، سطح بالاتری از نقشآفرینی دانشآموزان است؛ یعنی دانشآموزان خودشان مسئولانه یک برنامه را برعهده میگیرند، آن را طراحی و برنامهریزی میکنند، به اجرا درمیآورند و سایر دانشآموزان را نیز برای حضور در آن دعوت میکنند.
وی اظهار داشت: در سازمان دانشآموزی به دنبال توسعه همین الگو هستیم و در این زمینه، دانشآموزخبرنگاران پانا یک الگوی بسیار موفق به شمار میروند. امروز در اقصی نقاط کشور، دانشآموزخبرنگاران پانا به صورت مسئولانه در مراسمها و برنامههای مختلف حضور پیدا میکنند، موضوعات را احصا کرده، سؤال میپرسند، پیگیری میکنند و به روایتگری رویدادها میپردازند.
صبوری با اشاره به حضور دانشآموزان در اجتماعات و برنامههای مردمی گفت: دانشآموزان نیز در کنار سایر مردم حضور پیدا کردهاند و در میدانها نقشآفرینی میکنند. دانشآموزخبرنگاران پانا نیز فعالانه در این عرصه حضور دارند و بخش قابل توجهی از روایتگریها توسط آنها انجام میشود. اگر بخواهیم یک نمونه موفق از حضور مسئولانه دانشآموزان در فعالیتها و برنامهها معرفی کنیم، فعالیتی است که در خبرگزاری پانا انجام میشود و ما به دنبال گسترش چنین فعالیتهایی هستیم.
وی همچنین درباره برنامههای سازمان دانشآموزی برای حضور پررنگتر در مدارس اذعان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال میکنیم این است که برنامهها و فعالیتهای سازمان دانشآموزی، همانطور که وزیر آموزشوپرورش نیز در این اجلاس بر آن تأکید کردند، در کف مدرسه دیده شود و آثار فعالیتهای سازمان دانشآموزی در مدارس ملموس باشد.
معاون پرورشی وزارت آموزشوپرورش برگزاری اردوها را یکی از ظرفیتهای سازمان دانشآموزی دانست و اظهار کرد: یکی از اقداماتی که سازمان دانشآموزی میتواند دنبال کند، برگزاری اردوهاست و در سال تحصیلی آینده به دنبال آن هستیم که این اتفاق حتماً رخ دهد. اردوها نیز باید با محوریت نقش دادن به دانشآموزان شکل بگیرد. حتی در اردوهای درونمدرسهای نیز هرقدر بتوانیم نقش بیشتری برای دانشآموزان تعریف کنیم، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
صبوری از برنامهریزی برای ایجاد «سرویس خبری» در مدارس خبر داد و تصریح کرد: دستور وزیر آموزشوپرورش به ما این بوده است که حتماً هر مدرسه یک خبرنگار و حتی هر کلاس یک خبرنگار داشته باشد. برای سال آینده در حال برنامهریزی هستیم تا بتوانیم در تعداد قابل توجهی از مدارس کشور یک سرویس خبری ایجاد کنیم.
وی توضیح داد: در این الگو، هر یک از دانشآموزان میتوانند مسئولیت بخشی از فعالیتهای خبری مدرسه را برعهده بگیرند؛ برای مثال یک دانشآموز مسئول بخش فرهنگی، دیگری مسئول بخش ورزشی، یک دانشآموز مسئول اخبار کلاسی و دانشآموز دیگری مسئول موضوعات آموزشی باشد. هدف این است که فرصت و میدان نقشآفرینی دانشآموزان افزایش پیدا کند.
صبوری درباره میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مختلف نیز گفت: در معاونت پرورشی، طی سال تحصیلی گذشته سامانهای تعریف شد که در آن نقشآفرینی دانشآموزان در تشکلها و بخشهای مختلف فعالیتی ثبت میشود و مشخص است هر دانشآموز چه نقشی ایفا کرده و در چه فعالیتی مشارکت داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل اینکه آموزش حضوری کمتر شکل گرفت و کلاسها نیز با شرایط متفاوتی برگزار شدند، اجرای این روند با محدودیتهایی مواجه بود؛ اما امیدواریم در سال تحصیلی آینده این روند به شکل کاملتری دنبال شود.
قائممقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی کشور با بیان اینکه «نقشه راه» این سامانه نیز آماده است، افزود: امیدواریم با حضور همه تشکلها و برنامهریزیهای انجامشده، دانشآموزان بتوانند در عرصههای مختلف نقشآفرینی کنند. برای ایجاد تشکل در مدارس محدودیتی وجود ندارد و متناسب با تقاضایی که وجود داشته باشد، میتوان زمینه فعالیت تشکلها را فراهم کرد.
صبوری در پایان خاطر نشان کرد: یکی از سیاستهای مشترک تشکلهای دانشآموزی، از جمله بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، سازمان دانشآموزی و هلالاحمر، این است که بتوانند پوشش بیشتری از دانشآموزان را دربر بگیرند و این امر با حضور بیشتر و فعالتر در مدارس دنبال خواهد شد.
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