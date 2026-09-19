حجت الاسلام رسول عارفیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داده و نیاز جوانان و نوجوانان به مسائل تبیینی، طرحهای مختلفی در کشور اجرا شده است، اما مسئله مهم این است که مخاطب نوجوان ما در برخی میدانها حضور کمرنگی دارد.
وی افزود: باید بررسی کنیم نوجوانانی که در مقاطع گذشته و بهویژه در جریان اتفاقات دیماه در جامعه حضور پیدا کردند، از کجا محتوا دریافت کردند، چه منابعی بر آنها اثر گذاشت و چگونه تحریک و اقناع شدند که وارد فضای اجتماعی شوند؛ چراکه اگر ما این مخاطب را رها کنیم، دیگران برای او روایت و محتوا تولید خواهند کرد.
راهیار منطقه پنج کشور ادامه داد: در جریان اتفاقات اخیر، به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک امت اسلامی به میدان آمد و مردم نسبت به مسائل کشور روشن شدند. حتی بخشی از اقشار خاکستری نیز به میدان آمدند و فارغ از نگاههای سیاسی، به دلیل علاقه به ایران عزیزشان پای کار ایستادند.
وی با بیان اینکه باید برای حضور نوجوانان در این جریان برنامه داشته باشیم، گفت: سؤال این است که آیا نوجوانان ما به اندازه کافی در این جریان حضور داشتند؟ قطعاً حضور آنها کمرنگ بود و باید کاری کنیم که نوجوانان وارد این عرصه شوند و مسائل برای آنها بهدرستی تبیین شود.
«قبس»؛ شعلههای کوچک تبیین در محلهها
عارفیزاده با اشاره به طراحی طرح «قبس» گفت: بهترین طرحی که پس از بحث و بررسیهای مختلف مورد توجه قرار گرفت، طرحی با عنوان «قبس» است. قبس به معنای شعله کوچک است و ایده اصلی این طرح آن است که شعلههای کوچک در محلهها روشن شوند و این شعلههای کوچک در کنار یکدیگر به یک جریان بزرگ تبیینی و جهاد روشنگری تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: در این طرح، شبهاتی که نوجوانان و جوانان با آن مواجه هستند، مورد توجه قرار میگیرد و تلاش میشود همین نوجوانان بهعنوان روشنگر در میان دوستان، اقوام و گروههای اجتماعی خود فعالیت کنند.
راهیار منطقه پنج کشور افزود: نوجوانان امروز در گروههای کوچک دوستانه و خانوادگی حضور دارند و در همین گروهها محتواهای مختلفی ردوبدل میشود. اگر بتوانیم همین گروههای کوچک را فعال کنیم و محتوای تبیینی در اختیار آنها قرار دهیم، میتوانیم جریان روشنگری را از دل همین شبکههای کوچک اجتماعی توسعه دهیم.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که این فعالیتها قرار است در فضای مسجد اتفاق بیفتد و مسجد میتواند محل تربیت، گفتوگو، پاسخگویی به شبهات و فعالسازی نوجوانان در عرصه اجتماعی و فرهنگی باشد.
عارفیزاده اظهار کرد: متأسفانه همیشه روایت دشمن مقدم بر روایت ما بوده است؛ یعنی تا اتفاقی نیفتاده، به فکر درمان آن نبودهایم، در حالی که پیشگیری قبل از درمان نشانه یک امت عاقل است.
وی گفت: باید پیش از اینکه اتفاقی رخ دهد، مسئله را بشناسیم و برای آن راهکار داشته باشیم. این همان رویکردی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن تأکید داشته است.
راهیار منطقه پنج کشور افزود: برای مثال، سالها پیش درباره هوش مصنوعی هشدار داده شد و بر ضرورت توجه مسئولان به این حوزه تأکید شد؛ در آن مقطع شاید بسیاری از افراد شناخت دقیقی از هوش مصنوعی نداشتند، اما امروز آثار و اهمیت آن را در عرصههای مختلف مشاهده میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز باید همین نگاه را داشته باشیم؛ یعنی قبل از اینکه اتفاقی مانند برخی حوادث گذشته رخ دهد، مسئله را بشناسیم، ریشههای آن را بررسی کنیم و برای پیشگیری از آن برنامه داشته باشیم.
جهاد تبیین بدون حضور در فضای مجازی کامل نمیشود
عارفیزاده با تأکید بر ضرورت کسب مهارت برای حضور در فضای مجازی گفت: اگر کسی میخواهد در عرصه جهاد تبیین فعالیت کند، باید مهارت حضور در تمام فضاهای ارتباطی امروز را داشته باشد.
وی افزود: اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و سایر بسترهای ارتباطی نباید برای نیروهای فرهنگی و مذهبی صرفاً خط قرمز باشند؛ بلکه باید بهعنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرند، زیرا بخش قابل توجهی از قشر خاکستری جامعه در همین فضاها حضور دارد.
راهیار منطقه پنج کشور ادامه داد: بارها به دوستان گفتهام که باید از قالبهای محدود خودمان خارج شویم و در فضاهایی مانند تلگرام، واتساپ، ایکس و اینستاگرام نیز حضور داشته باشیم، چراکه مخاطب ما در این فضاها حضور دارد.
وی گفت: مشکل امروز ما این است که حضور نیروهای تبیینی در این فضاها کمرنگ است و در نتیجه، این بسترها به عرصهای برای انتشار محتوای یکطرفه تبدیل شدهاند؛ هر محتوایی که تولید میشود، بدون اینکه پاسخ مناسبی به آن داده شود، در اختیار جوان و نوجوان قرار میگیرد.
عارفیزاده با اشاره به مدت زمان حضور جوانان در فضای مجازی اظهار کرد: جوان امروز ساعتهای زیادی از روز خود را در فضای مجازی سپری میکند و حتی اگر این میزان را خوشبینانه پنج یا شش ساعت در روز در نظر بگیریم، باز هم با زمان قابل توجهی مواجه هستیم. برخی افراد نیز تقریباً بخش زیادی از شبانهروز خود را در این فضاها سپری میکنند.
وی افزود: وقتی به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، فضای مجازی میتواند شبهه ایجاد کند و آرامش ذهنی انسان را تحت تأثیر قرار دهد، سؤال این است که چه کسی باید به این شبهات پاسخ دهد؟ کسی که ادعای فعالیت مذهبی و جهاد تبیین دارد، باید برای حضور مؤثر در این عرصه مهارت کسب کند.
تربیت نیروی متخصص در فضای مجازی ضروری است
راهیار منطقه پنج کشور البته بر ضرورت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و گفت: صرف ورود به فضای مجازی کافی نیست. افرادی داشتهایم که بدون مهارت وارد این فضا شدهاند و خودشان نیز تحت تأثیر محتواهای موجود قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: بنابراین باید برای تربیت نیروی انسانی متخصص برنامهریزی کنیم تا نیروهای تبیینی ضمن حضور در فضای مجازی، قدرت تحلیل، گفتوگو و پاسخگویی به شبهات را نیز داشته باشند.
عارفیزاده با اشاره به ضرورت برنامهریزی مسئولان برای فضای مجازی گفت: نمیتوان صرفاً با بستن فضا مسئله را حل کرد. اگر فضایی برای عموم جامعه بسته شود، اما از سوی دیگر امکان استفاده از ابزارهای عبور از محدودیت وجود داشته باشد، کاربر همچنان راه خود را برای ورود به آن فضا پیدا میکند.
وی افزود: اینکه دسترسی مردم به یک فضا محدود شود و همزمان ابزار عبور از محدودیت در اختیار آنها قرار گیرد، نیازمند بازنگری جدی است و مسئولان باید برای این موضوع برنامه داشته باشند.
راهیار منطقه پنج کشور تصریح کرد: اگر برخی پلتفرمها مسائل و نگرانیهای امنیتی یا اطلاعاتی دارند، باید به سمت ایجاد پلتفرمهای داخلی و بومی با کیفیت و جذابیت مناسب حرکت کنیم تا مردم برای نیازهای ارتباطی خود گزینههای قابل استفاده داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت توانمندیهای فنی کشور در حوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: همانگونه که کشور در حوزههای نظامی و دفاعی توانمندیهای قابل توجهی ایجاد کرده است، باید در حوزه فضای مجازی نیز این توانمندی را توسعه دهیم و برای حفاظت از اطلاعات و زیرساختهای کشور برنامه جدی داشته باشیم.
آزادی فعالیت مذاهب در ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه
عارفیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه فعالیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حضور خود بهعنوان امام جمعه در دبی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا به اندازه ایران آزادی مذاهب وجود ندارد.
وی افزود: در کشور امارات، که یک کشور مسلمان است، حدود ۳۰۰ هزار شیعه زندگی میکنند، اما تبلیغ تشیع با محدودیت مواجه است. اگر مسجد امام حسین(ع) داشته باشیم، این مسجد امام جماعت و مبلغ دارد، اما فعالیت تبلیغی آن در خارج از چارچوبهای تعیینشده با محدودیت مواجه است.
راهیار منطقه پنج کشور ادامه داد: در حالی که در ایران، اهل سنت بهراحتی نماز جمعه برگزار میکنند و فعالیتهای تبلیغی و مذهبی خود را دارند و پیروان ادیان مختلف نیز در چارچوب قوانین کشور به فعالیتهای دینی خود میپردازند.
وی گفت: این موضوع میتواند نمونهای از گفتوگوی تمدنها و آزادی به معنای واقعی باشد؛ یعنی هر فرد با هر دین و عقیدهای بتواند در جایگاه خود نسبت به دین و باورهایش فعالیت و آگاهی پیدا کند.
عارفیزاده درباره وضعیت مساجد شیعی در امارات نیز اظهار کرد: در این کشور اوقاف جعفریه وجود دارد و مساجد شیعی زیر نظر این مجموعه فعالیت میکنند و درباره اینکه در یک مسجد چه فعالیتهایی انجام شود، چارچوبهایی تعیین میشود.
راهیار منطقه پنج کشور تأکید کرد: امروز باید نوجوانان و جوانان را جدی بگیریم، آنها را بشناسیم، با زبان و ابزارهای ارتباطی خودشان با آنها گفتوگو کنیم و پیش از آنکه دیگران ذهن و روایت آنها را شکل دهند، زمینه تبیین، گفتوگو و پاسخ به شبهات را فراهم کنیم.
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