قالیباف: با کابوس واقعی خود کنار بیایید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ژنرال کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: دورانی که در آن F-۳۵‌ها و F-۱۵‌های شما شکار می‌شوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیده‌اند، همین حالا هم آغاز شده است. چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.

گفتنی است رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پیش از این در کنفرانس نیروی هوا و فضا و سایبری ارتش آمریکا گفته بود: از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگان‌ها و آرایش‌های نظامی ما توسط سامانه‌های خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه خواهند شد و به‌صورت لحظه‌ای ردیابی خواهند شد.