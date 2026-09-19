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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

عرضه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین

عرضه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در بیست‌وهشتمین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین (شنژن) با همکاری صندوق نوآوری و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین موسوم به «CHTF» به یکی از ارکان بنیادین نظام ملی نوآوری چین و پنجره اصلی اتصال بخش فناوری پیشرفته این کشور به بازارهای بین‌المللی تبدیل شده ‌است. این رویداد بر تجاری‌سازی، صنعتی‌سازی و بین‌المللی‌سازی دستاوردهای های‌تک تمرکز دارد و طیف گسترده‌ای از فناوری‌های پیشرفته را پوشش می‌دهد.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین (شنژن) از ۵ تا ۷ آذر ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر شنژن برگزار می‌شود. فناوری‌های نوین و نوظهور، هوش مصنوعی و ساخت هوشمند، انرژی و حمل‌ونقل سبز، الکترونیک و نیمه‌هادی، هوافضای تجاری و اقتصاد کم‌ارتفاع، از محورهای اصلی این نمایشگاه هستند.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی برای کسب اطلاعات بیش‌تر به نشانی https://www.inif.ir/web/guest/chtf-۲۰۲۶ مراجعه کرده یا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۳۳۵۲۱۱ و ۰۹۳۵۲۵۳۵۶۹۹ (کارگزاری مدیریت صادرات فناوری ایرانیان) تماس بگیرند. آخرین مهلت ثبت‌نام، چهارشنبه ۸ مهر تعیین شده است.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، در راستای توسعه صادرات و ارتقای بازار شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی حمایت می‌کند.

کد مطلب 6951154
مهتاب چابوک

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