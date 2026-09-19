به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین موسوم به «CHTF» به یکی از ارکان بنیادین نظام ملی نوآوری چین و پنجره اصلی اتصال بخش فناوری پیشرفته این کشور به بازارهای بین‌المللی تبدیل شده ‌است. این رویداد بر تجاری‌سازی، صنعتی‌سازی و بین‌المللی‌سازی دستاوردهای های‌تک تمرکز دارد و طیف گسترده‌ای از فناوری‌های پیشرفته را پوشش می‌دهد.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین (شنژن) از ۵ تا ۷ آذر ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر شنژن برگزار می‌شود. فناوری‌های نوین و نوظهور، هوش مصنوعی و ساخت هوشمند، انرژی و حمل‌ونقل سبز، الکترونیک و نیمه‌هادی، هوافضای تجاری و اقتصاد کم‌ارتفاع، از محورهای اصلی این نمایشگاه هستند.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی برای کسب اطلاعات بیش‌تر به نشانی https://www.inif.ir/web/guest/chtf-۲۰۲۶ مراجعه کرده یا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۳۳۵۲۱۱ و ۰۹۳۵۲۵۳۵۶۹۹ (کارگزاری مدیریت صادرات فناوری ایرانیان) تماس بگیرند. آخرین مهلت ثبت‌نام، چهارشنبه ۸ مهر تعیین شده است.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، در راستای توسعه صادرات و ارتقای بازار شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی حمایت می‌کند.