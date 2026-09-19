اکرم صدیقی کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به توان و دغدغه حوزه هنری انقلاب اسلامی در حوزه روایت‌های زندگی جهادی و نیز بنا به نیاز جامعه امروز برای آشنایی با بانوان توانمند و موفق که قابلیت الگوسازی برای نوجوانان و جوانان استان را دارند، پیشنهاد تولید این مستندها پس از طرح موضوع با مدیرکل زنان و خانواده استانداری، در قالب معرفی ۳۰ بانوی اثرگذار و تراز استان تهیه و به ایشان جهت طرح در شورای فرهنگ عمومی ارائه شد.

وی افزود: این پیشنهاد در گام نخست مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و امید است در گام بعدی بتواند تأیید شورای برنامه‌ریزی استان را نیز اخذ کند و با تخصیص بودجه مناسب، این آثار تولید شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این کار با همکاری تنگاتنگ با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و جلسات تخصصی معرفی زنان موفق که دارای شاخص‌های اثرگذاری هستند، در حال انجام است.

صدیقی کلاته خاطرنشان کرد: برنامه‌های متعدد دیگری نیز برای پیش، حین و بعد از تولید پیش‌بینی شده است تا بتوان هرچه بیشتر این محصول هنری انگیزشی را به جامعه مخاطبی بانوان استان رساند؛ از جمله پخش این مستندها در کلاس‌های درس دانش‌آموزان و دانشجویان که در آن مرحله همراهی مؤثر آموزش‌وپرورش و نظام آموزش عالی استان را می‌طلبد.

وی ادامه داد: همچنین تولید کتاب روایت پیشرفت این بانوان می‌تواند به‌عنوان یک محصول ادبی مجزا و ماندگار در گنجینه تولیدات مکتوب استان قرار گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در پایان از همکاری و همراهی مؤثر مدیرکل زنان و خانواده استانداری تقدیر کرد که با این هم‌افزایی، این مسیر هموار شد.