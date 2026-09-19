خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-علی ستاری: بندرعباس این روزها تنها با گرمای طاقت‌فرسای جنوب و شرجی سنگین سواحل خلیج فارس دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ شهری است که بیش از ۲۰۰ شب، شاهد حضور مردمی بوده که با وجود دشواری‌های آب‌وهوایی و در شرایطی که سایه تهدید و حملات دشمن بر بخش‌هایی از استان هرمزگان سنگینی کرده است، میدان دفاع از میهن را ترک نکرده‌اند.

در شبی که گرمای هوا نفس‌ها را به شماره می‌اندازد و شرجی سواحل هرمزگان حتی ساعات شب را نیز برای شهروندان دشوار می‌کند، مردان و زنان بندرعباسی راهی اجتماعات شبانه می‌شوند؛ اجتماعاتی که به محفلی برای اعلام همبستگی، حفظ انسجام اجتماعی و تأکید بر آمادگی مردم در برابر تهدیدهای دشمن تبدیل شده است. این حضور مستمر، فارغ از شرایط جوی و فشارهای ناشی از وضعیت جنگی، تصویری از مردمی است که حضور در میدان را بخشی از مسئولیت خود می‌دانند.

بیش از ۲۰۰ شب حضور مستمر، روایتی از استمرار اجتماعی مردمی است که در گرمای جنوب، شب‌های خود را به حضور در کنار یکدیگر اختصاص داده‌اند. از نخستین شب‌های این اجتماعات تا امروز، میدان‌های بندرعباس بارها شاهد حضور اقشار مختلف مردم بوده و حاضران با سردادن شعارها و بیان مواضع خود، بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی و آمادگی برای دفاع از کشور تأکید کرده‌اند.

در این میان، حملات دشمن آمریکایی به نقاطی از هرمزگان نیز نتوانسته است این حضور شبانه را متوقف کند. مردم بندرعباس با حضور خود تلاش کرده‌اند نشان دهند که تهدید و فشار، مانعی برای حفظ همبستگی و ایستادگی آنان نیست و همچنان خود را در کنار کشور و نیروهای مدافع میهن می‌دانند.

اکنون بندرعباس، در امتداد سواحل خلیج فارس، روایتی متفاوت از ایستادگی را تجربه می‌کند؛ روایتی که در آن گرمای جنوب، شرجی طاقت‌فرسا و صدای تهدیدهای دشمن، مانع حضور مردم نشده است. مردمی که در این بیش از ۲۰۰ شب، با حضور در اجتماعات شبانه بر آمادگی خود برای دفاع از میهن و تبعیت از رهبری تأکید کرده‌اند؛ حضوری که برای آنان تنها یک تجمع شبانه نیست، بلکه نشانه‌ای از استمرار همراهی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور است.

آیت الله عبادی‌زاده: هرمزگانی‌ها چند روز از موج اجتماعات ملت ایران جلوتر هستند

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور پرشور مردم هرمزگان در اجتماعات شبانه، اظهار کرد: هرمزگان چند روزی از اجتماعات بزرگ ملت ایران جلوتر است و هم اجتماعات در بندرعباس زودتر از بقیه نقاط کشور آغاز شد و هم چند اجتماع بیشتر در بندرعباس برگزار شده است.

وی افزود: باید به مردم خداقوت گفت؛ از خداوند متعال مسئلت داریم بالاترین اجر و مزد را در دوران ظهور و تحولات ظهور به این مردم عنایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به استمرار حضور مردم در این اجتماعات، ادامه داد: در برابر این عظمت و بزرگی مردم عزیزمان باید سر تعظیم فرود آورد؛ چراکه مردم بدون توجه به گرما و سرما و مشکلات و حتی بدون اینکه به تعداد جمعیت توجه داشته باشند، همچنان در میدان حضور دارند.

عبادی‌زاده تصریح کرد: آنچه امروز در این اجتماع شاهد هستیم، همان شور و حالی است که مردم در روزهای آغازین داشتند و همچنان پای میدان، آرمان‌ها و فرمایشات رهبر عزیزشان ایستاده‌اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پایان این حماسه حضور، خاطرنشان کرد: امیدواریم این حماسه بزرگ حضور با پیروزی، فتح و نصرت رزمندگان عزیزمان همراه شود تا همه مردم بتوانند در کنار یکدیگر جشن بزرگ پیروزی را برگزار کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار ریشه در ایمان و انسجام دارد

آیت‌الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های جامعه مؤمن از منظر قرآن کریم، اظهار کرد: خداوند در آیه ۵۴ سوره مائده، جامعه‌ای را توصیف می‌کند که هم خدا را دوست دارد و هم محبوب خداوند است؛ جامعه‌ای که در برابر مؤمنان فروتن و مهربان و در برابر کافران و دشمنان، مقتدر و عزتمند است و از سرزنش سرزنش‌کنندگان هراسی ندارد.

وی افزود: این آیه در حقیقت یک الگوی روشن برای شناخت جامعه مؤمن ارائه می‌دهد؛ جامعه‌ای که در درون خود بر پایه محبت، رحمت، همدلی و برادری حرکت می‌کند، اما در برابر دشمنی و تجاوز، عزت و اقتدار خود را حفظ کرده و اجازه نمی‌دهد اراده بیگانگان بر سرنوشت آن حاکم شود و ملت ایران و هرمزگان که بیش از ۲۰۰ شب را با شرایط گرما، شرجی، جنگ و تهدید در میدان دفاع و مبارزه حضور دارند، مصداقی برای مردم برگزیده هستند که برای ریشه کن کردن ظلم در میدان حضور دارند.

ملت ایران مصداقی از روحیه «اشداء علی الکفار»

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح بیان کرد: قرآن کریم در توصیف یاران پیامبر(ص) می‌فرماید «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»؛ یعنی آنان در برابر کافران و دشمنان سرسخت و در میان خود اهل رحمت و مهربانی هستند.

ابراهیمی ادامه داد: اگر این دو آیه را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک منظومه مهم می‌رسیم؛ مؤمن واقعی کسی است که در برابر برادر دینی و هموطن خود اهل رحمت و همدلی است و در برابر ظلم، تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن، اهل عقب‌نشینی و ترس نیست.

وی با بیان اینکه ملت ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها این ویژگی‌ها را به نمایش گذاشته است، گفت: آنچه موجب شده ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای قدرت‌های استکباری ایستادگی کند، صرفاً برخورداری از امکانات مادی نیست، بلکه پشتوانه اصلی این ایستادگی، ایمان، باورهای دینی، روحیه عزتمندی و انسجام اجتماعی است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت مؤمن و مقاوم مواجه‌اند

نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند که با جامعه‌ای مواجه هستند که فرهنگ مقاومت و ایستادگی در عمق باورهای دینی و تاریخی آن ریشه دارد و با تهدید و فشار نمی‌توان اراده چنین ملتی را درهم شکست.

ابراهیمی تصریح کرد: قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره فتح، جامعه مؤمن را به یک زراعت تشبیه می‌کند که ابتدا جوانه می‌زند، سپس رشد می‌کند، تقویت می‌شود و سرانجام بر ساقه خود استوار می‌ایستد. این تعبیر قرآنی نشان می‌دهد که قدرت و استواری جامعه مؤمن، یک پدیده دفعی و مقطعی نیست، بلکه نتیجه رشد تدریجی ایمان، انسجام، عمل صالح و تقویت پیوندهای اجتماعی است.

وی اضافه کرد: ملت ایران نیز در طول دهه‌های گذشته، در فراز و نشیب‌های مختلف، تجربه‌های دشواری را پشت سر گذاشته و همین تجربه‌ها موجب شده است روحیه مقاومت و خودباوری در میان مردم تقویت شود.

راز قدرت ملت ایران در وحدت و محبت میان مردم است

ابراهیمی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از قدرت یک ملت به میزان انسجام داخلی آن وابسته است، گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های آیه ۲۹ سوره فتح این است که جامعه مؤمن، در درون خود «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» است؛ بنابراین اگر جامعه‌ای بخواهد در برابر فشار و تهدید خارجی مقاومت کند، باید اختلافات را مدیریت کرده و بر اشتراکات و منافع عمومی خود تمرکز کند.

وی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف، تفرقه و شکاف اجتماعی، توان مقاومت ملت‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین حفظ وحدت، همدلی و پیوند میان مردم، یک ضرورت اساسی برای صیانت از استقلال و عزت کشور است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در منطق قرآن، قدرت واقعی مؤمنان زمانی آشکار می‌شود که ایمان و عمل صالح، محبت و انسجام اجتماعی و همچنین عزت و مقاومت در برابر دشمن در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی گفت: جامعه‌ای که از یک سو نسبت به مردم خود مسئولیت‌پذیر، مهربان و همدل باشد و از سوی دیگر در برابر تجاوز و سلطه‌طلبی بیگانگان عزتمندانه بایستد، می‌تواند الگویی از جامعه مؤمن مورد اشاره قرآن باشد.

نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: ملت ایران برای عبور از شرایط دشوار و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از هر چیز به حفظ ایمان، انسجام، امید، همدلی و روحیه عزتمندی نیاز دارد و این همان مسیری است که آموزه‌های قرآن کریم بر آن تأکید می‌کند.

امام جمعه موقت بندرعباس: مردم هرمزگان در خط مقدم نبرد همچنان پای کار ایستاده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده امام جمعه موقت بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور مردم در شب‌های حماسه حضور، اظهار کرد: اگر مردم هرمزگان متفاوت و جلودار مردم ایران هستند، دلیل آن قرار داشتن این استان در خط مقدم است و طبیعی است که خط مقدم باید قدری جلوتر باشد.

وی افزود: به همین دلیل مردم بندرعباس چند شب بیشتر از دیگر نقاط کشور در میدان حضور دارند و این حضور حامل پیام مهمی است.

جنگ در هرمزگان هیچ‌گاه متوقف نشده است

امام جمعه موقت بندرعباس ادامه داد: اگرچه ممکن است جنگ در ظاهر در برخی نقاط کشور پس از حدود ۴۰ روز پایان یافته باشد، اما در هرمزگان همچنان در حال جنگ هستیم و مردم و رزمندگان استان هیچ‌گاه میدان نبرد را ترک نکرده‌اند.

میرزاده با اشاره به حادثه اخیر برای یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگام، گفت: چند روز پیش یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگام مورد اصابت قرار گرفت و در این حادثه از هرمزگان شهید و جانباز داشتیم همچنین دو قایق صیادی مورد حمله دشمن قرار گرفت و این یعنی جنگ در هرمزگان و سواحل و پهنه دریایی‌اش کماکان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: هرمزگان، بندرعباس، قشم و جزایر این استان در طول این مدت نبرد نظامی، هیچ‌گاه از صحنه خارج نشده‌اند و مردم در کنار رزمندگان حضور داشته‌اند.

امام جمعه موقت بندرعباس با بیان اینکه استمرار حضور مردم برای حمایت از رزمندگان است، خاطرنشان کرد: مردم می‌خواهند به رزمندگان بگویند اگر شما با تمام توان در جبهه حضور دارید، ما نیز با تمام توان در خیابان‌ها هستیم.

میرزاده تأکید کرد: این حضور پیامی برای همه مردم ایران دارد که خاطرشان جمع باشد؛ در اینجا هم رزمندگان بیدار هستند و هم مردم در خیابان‌ها حضور دارند.

وی در پایان از خداوند متعال برای حفظ ایران اسلامی دعا کرد و گفت: امیدواریم خدای منان ایران عزیزمان را از همه حوادث و بلایا حفظ کند و پیروزی چشمگیری را در جبهه یمن، جبهه لبنان و جبهه ایران نصیب رزمندگان اسلام کند.