به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی صبح شنبه در نشست ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های این حوزه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید موضوعات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر را با جدیت دنبال کنند و قابل قبول نیست طرحی برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی بماند.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تعاونی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی افزود: تشکیل شرکت‌های تعاونی می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجرای طرح‌ها را کاهش داده و فشار مالی بر سرمایه‌گذاران را کمتر کند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی نباید صرفاً به ثبت شرکت محدود شوند، بیان کرد: اتاق تعاون و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و جلسات لازم را برای مشخص شدن روند اجرایی شرکت‌های تعاونی برگزار کنند.

وی ادامه داد: در نیروگاه‌های خورشیدی می‌توان شرایطی فراهم کرد که سرمایه‌گذاری به منبع درآمد خانواده‌ها تبدیل شود و به همین دلیل حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر توجه به ظرفیت کارکنان دولت و بازنشستگان برای ورود به طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: برخی بازنشستگان با مشکلات اقتصادی و حتی تأمین هزینه‌های درمان مواجه هستند و می‌توان با ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری آنها در این طرح‌ها، یک منبع درآمدی پایدار برای این اقشار ایجاد کرد.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع نیروگاه‌های خورشیدی چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده در این زمینه قابل توجه است، اما باید زمان‌بندی اجرای طرح‌ها به صورت دقیق مدیریت شود.

هاشمی خواستار ارائه گزارش ماهانه از روند اجرای نیروگاه‌های خورشیدی چاه‌های کشاورزی شد و بیان کرد: باید مشخص باشد در هر ماه چند چاه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و روند اجرا چگونه پیش می‌رود تا بتوانیم در بازه‌های زمانی مشخص عملکرد طرح را ارزیابی کنیم.

وی همچنین بر تسریع در اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی شرکت‌های تعاونی تأکید کرد و گفت: باید در مدت کوتاهی مشخص شود که چند شرکت تعاونی وارد مرحله اجرایی شده‌اند و پروژه‌های آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و پشت‌بامی اظهار کرد: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده و باید از ظرفیت دهیاری‌ها نیز استفاده شود.

هاشمی افزود: برای دهیاری‌ها پروتکل‌های لازم ابلاغ شود تا استفاده از ظرفیت پشت‌بام ساختمان‌های دهیاری‌ها برای نصب پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار گیرد. ساختمان‌های اداری نیز باید از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی گفت: بهزیستی و کمیته امداد نیز می‌توانند برای خانواده‌های تحت پوشش، طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را دنبال کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه بر ضرورت حفظ وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی همزمان با ورود آنها به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها آمادگی لازم برای همکاری در این بخش را دارند، اما نباید اجرای این طرح‌ها باعث شود مجموعه‌ها از وظایف اصلی خود غافل شوند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت صنایع استان نیز اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت مناسبی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار است و توسعه انرژی خورشیدی در واحدهای صنعتی می‌تواند آثار مثبتی برای بخش تولید داشته باشد.

وی خواستار ارائه گزارش منظم از روند اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شد و گفت: آمار اجرای طرح‌ها باید به صورت ماهانه بررسی شود تا مشخص باشد چه تعداد از واحدهای صنعتی وارد این مسیر شده‌اند و چه میزان ظرفیت جدید ایجاد شده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و افزود: هر جا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد باید روند کار تسهیل شود و دستگاه‌های مرتبط از طولانی شدن فرآیندها جلوگیری کنند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت مدارس استان برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی گفت: موضوع استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس نیز باید با جدیت دنبال شود و مدارس استان می‌توانند بخشی از ظرفیت مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: هدف باید این باشد که ظرفیت‌های مختلف استان از جمله خانواده‌ها، تعاونی‌ها، کشاورزان، صنایع، مدارس، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه انرژی خورشیدی به کار گرفته شوند.