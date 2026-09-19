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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

ورود بیمه سلامت به طرح مکمل یاری؛ خرید مکمل های مورد نیاز

ورود بیمه سلامت به طرح مکمل یاری؛ خرید مکمل های مورد نیاز

معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از تامین مکمل های مورد درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی بیمه سلامت، سید حسین داودی درباره تامین مکمل‌های مورد نیاز حوزه بهداشت توسط بیمه سلامت گفت: مکمل‌های مورد نیاز حوزه بهداشت بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، توسط سازمان تامین شده و بر اساس فهرستی که وزارت بهداشت ارائه خواهد کرد، در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت توزیع در شبکه بهداشت قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از خدمات موثر در نظام شبکه بهداشت به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای با کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت، مکمل‌یاری گروه‌های پرخطر مانند مادران باردار، نوزادان و کودکان است؛ این برنامه یکی از برنامه‌های مستمر وزارت بهداشت در این مناطق محسوب می‌شود. همچنین برای دختران جوان در مدارس، در برخی استان‌ها، مکمل آهن نیز ارائه می‌شود.

داودی ادامه داد: در سال‌های گذشته گاهی تهیه این مکمل‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاخیر مواجه شده و در نتیجه خانه‌های بهداشت با عدم موجودی مکمل‌ها برای عرضه به گروه‌های هدف مواجه می‌شدند.

وی گفت: از طرفی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، این موضوع را یکی از اولویت‌های حوزه بهداشت می‌داند و در نتیجه این طور تصمیم گرفته شد که مکمل‌ها توسط سازمان بیمه سلامت ایران خریداری شده و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار بگیرد تا در شبکه بهداشت توزیع شده و در اختیار گروه‌های هدف در روستاها و شهرهای با کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت قرار بگیرد.

داودی اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع مکمل‌یاری منجر به سلامت بیشتر جامعه می‌شود، این تصمیم گرفته شد که منابع مربوطه به تهیه و تامین مکمل‌ها بر اساس سیاست‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت و میزان نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص پیدا کند. این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران انجام می‌شود.

کد مطلب 6951062
حبیب احسنی پور

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