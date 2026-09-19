به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی‌پور، رئیس دادگاه عمومی بخش درح صبح شنبه در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به‌صورت سرزده از پایانه مرزی و گمرک ماهیرود بازدید کرد.

در این بازدید، روند ورود و خروج کالا، تردد خودروهای سنگین و نحوه ارائه خدمات به فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دادگاه عمومی بخش درح همچنین با رانندگان و فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

ابراهیمی‌پور در جریان این بازدید بر روند بازرسی کامیون‌ها و نحوه ارائه خدمات در گمرک ماهیرود نظارت کرد و بر تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی در چارچوب ضوابط قانونی تأکید داشت.

وی با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در مبادلات تجاری کشور گفت: پویایی اقتصاد مرزی و حمایت از رانندگانی که در خط مقدم چرخه ترانزیت فعالیت می‌کنند، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس دادگاه عمومی بخش درح در پایان این بازدید، دستورات لازم را برای رفع فوری چالش‌های شناسایی‌شده در حوزه تردد و بازرسی‌ها صادر و بر ضرورت کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تکریم رانندگان تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تعلل یا سوءجریان در روند ارائه خدمات در این پایانه مرزی که موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی و رانندگان شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد و نظارت‌های مستمر ادامه خواهد داشت.