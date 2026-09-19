به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا از ساعت ۱۸ امروز به وقت محلی در ورزشگاه میزوهو پارک برگزار خواهد شد تا بیستمین دوره این رقابتها بهصورت رسمی آغاز شود.
بر همین اساس، کریس کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، به همراه شیخ جوعان بن حمد آلثانی، رئیس شورای المپیک آسیا، حسین المسلم، مدیرکل شورای المپیک آسیا، و جمعی از مدیران شورای المپیک آسیا و مسئولان برگزاری مسابقات، از مرکز رسانهای بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا بازدید کردند.
کاروان ورزشی کشورمان نیز تا ساعاتی دیگر با پرچمداری فاضل اتراچالی و زهرا کیانی در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.
کریس کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک به ناگویا سفر کرده تا از نزدیک در جریان برگزاری بازی های آسیایی قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا از ساعت ۱۸ امروز به وقت محلی در ورزشگاه میزوهو پارک برگزار خواهد شد تا بیستمین دوره این رقابتها بهصورت رسمی آغاز شود.
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