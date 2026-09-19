به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی پیش از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت روایت دقیق و مؤثر دفاع مقدس اظهار کرد: برای روایت این دوران باید به تجربههای گذشته مراجعه کرد و آنچه در میدان اتفاق افتاده را برای نسل امروز بازگو کرد.
وی با اشاره به چهار مرحله از مواجهه جمهوری اسلامی با آمریکا گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اقدامات بزرگ انقلاب، خارج کردن آمریکا از ایران بود؛ کشوری که پیش از انقلاب در ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور نفوذ گستردهای داشت.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین ادامه داد: آمریکاییها تصور میکردند با وقوع انقلاب، دوباره میتوانند به ایران بازگردند و برای بازگرداندن شرایط گذشته برنامهریزی کردند، اما انقلاب اسلامی اجازه تحقق این هدف را نداد.
دفاع مقدس؛ توقف ماشین جنگی دشمن
رفیعیآتانی مرحله دوم مواجهه با آمریکا را دوران دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: در دفاع مقدس، آمریکاییها و حامیان رژیم بعث تلاش کردند ماشین جنگی عراق را تقویت کنند، اما ملت ایران در برابر این جنگ ایستاد و دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به قطعنامه ۵۹۸ افزود: مقاومت ملت ایران در نهایت شرایطی را ایجاد کرد که دشمن نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند و جنگ به نقطهای رسید که قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شد.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین با اشاره به تحولات سالهای اخیر نیز گفت: در ادامه مسیر، جمهوری اسلامی اجازه نداد پایگاهها و نیروهای آمریکایی در منطقه بدون پاسخ بمانند و در هر مرحله تلاش شد تهدید از مرزهای کشور دور شود.
روایت رفیعیآتانی از اهداف آمریکا در جنگ اخیر
رفیعیآتانی با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: آمریکاییها در این مرحله اهدافی را دنبال کردند که یکی از آنها ضربه زدن به توان موشکی و پایگاههای نظامی ایران بود.
وی ادامه داد: هدف دیگر، ایجاد ناامنی داخلی و فعال کردن جریانهای ضدانقلاب بود. تصور آنها این بود که همزمان با حمله نظامی، در داخل کشور نیز آشوب شکل خواهد گرفت، اما این اتفاق رخ نداد و مردم و نیروهای حافظ امنیت اجازه ندادند این هدف محقق شود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین هدف دیگر دشمن را ایجاد فشار در مناطق جنوبی کشور و بهویژه در محدوده خلیج فارس و هرمزگان عنوان کرد و گفت: دشمن در این بخش نیز به دنبال ایجاد شرایطی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی بود.
وی افزود: بر اساس این روایت، این اهداف با مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم ایران محقق نشد.
«جنگ رمضان» و تغییر معادلات منطقه
رفیعیآتانی در ادامه با اشاره به آنچه «جنگ رمضان» نامید، اظهار کرد: پیش از این گفته میشد اگر جنگی شکل بگیرد، جنگی منطقهای خواهد بود، اما در ادامه، دامنه درگیری به کشورهای مختلف منطقه کشیده شد.
وی گفت: در این شرایط، موضوع فقط یک تقابل میان دو طرف نبود و تحولات منطقه آثار گستردهتری پیدا کرد؛ بهگونهای که معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین با اشاره به اهداف اقتصادی دشمن نیز عنوان کرد: ایجاد تکانه اقتصادی در منطقه و فشار بر اقتصاد کشورها از دیگر اهدافی بود که دشمن دنبال میکرد، اما به گفته وی، برآوردهای اولیه آنها در همه ابعاد محقق نشد.
سه باور امام(ره) در روایت دفاع مقدس
رفیعیآتانی بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین مبانی فکری امام خمینی(ره) اختصاص داد و گفت: اگر بخواهیم هندسه ذهنی امام راحل را در چند جمله خلاصه کنیم، باید به سه باور اساسی ایشان توجه کنیم؛ باور به خدا، باور به مردم و باور به آرمانها و اصول انقلاب اسلامی.
وی با بیان اینکه «باور اول امام خدا بود»، افزود: امروز اگر میخواهیم روایت دفاع مقدس را برای نسل جدید بیان کنیم، باید نشان دهیم که این باور چگونه در میدان عمل خود را نشان داده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین با اشاره به مقاومت مردم یمن نیز گفت: مردم یمن سالها در محاصره بودند و با وجود این شرایط، در برابر فشارها ایستادند و توانستند در میدان عمل نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: اینها محصول تجربهای است که رزمندگان دفاع مقدس در میدان به دست آوردند و نمیتوان این تجربه را بدون توجه به نقش مردم و ایمان و باورهای دینی تحلیل کرد.
«همه ایران» باید در روایت دفاع مقدس دیده شود
رفیعیآتانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور همه مردم در میدان گفت: حضرت امام خامنهای بر این موضوع تأکید دارند که میدان باید متعلق به همه مردم با همه رنگها، سلایق و علایق باشد و همه ایران باید در این عرصه دیده شود.
وی افزود: انقلاب اسلامی متعلق به یک گروه و جریان خاص نیست و روایت دفاع مقدس نیز نباید به بخشی از جامعه محدود شود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین با اشاره به اصول انقلاب اسلامی تصریح کرد: شعارها و اصول انقلاب کهنه نمیشوند؛ استقلال کشور، آزادی، مبارزه با آمریکا و دفاع از مستضعفان همچنان از اصول انقلاب اسلامی هستند و نباید این مفاهیم جابهجا یا فراموش شوند.
رفیعیآتانی گفت: امروز نیز باید با همان سه باور یعنی باور به خدا، باور به مردم و باور به آرمانهای انقلاب حرکت کنیم و در صدر این چارچوب، اطاعت از رهبری قرار دارد.
اجرای ۱۴ رزمایش و برنامه ویژه دفاع مقدس در قزوین
وی در ادامه از برنامهریزی سپاه صاحبالامر(عج) برای اجرای برنامههای مختلف در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: با استفاده از تجربه سالهای گذشته، برنامههایی پیشبینی شده که از ۲۸ شهریور آغاز میشود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین از اجرای ۱۴ رزمایش بزرگ در حوزهها و کانونهای مختلف خبر داد و افزود: یکی از برنامههای مهم، بازسازی نمایش رزمی ـ فرهنگی عملیات محرم است.
وی با اشاره به اهمیت عملیات محرم اظهار کرد: این عملیات از عملیاتهای مهم دوران دفاع مقدس بود و در آن رزمندگان توانستند بخش قابل توجهی از مناطق را آزاد کنند و در عمق خاک عراق پیشروی داشته باشند.
رفیعیآتانی افزود: در این عملیات فرماندهان برجستهای همچون شهید حسن باقری نقش داشتند و رزمندگان قزوینی نیز در آن حضور مؤثری داشتند.
بازخوانی نقش فرماندهان قزوینی در عملیات محرم
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین با اشاره به حضور فرماندهان قزوینی در عملیات محرم گفت: در این عملیات باید سراغ برجستگیهای رزمندگان قزوینی برویم و نقش فرماندهان و نیروهای استان را برای مردم بازگو کنیم.
وی از سردار شهید عبدالله عراقی و سردار شهید رضا حسنپور به عنوان فرماندهان مرتبط با این عملیات نام برد و از اصحاب رسانه خواست زندگی، نقش و عملکرد این فرماندهان را برای مردم روایت کنند.
رفیعیآتانی همچنین با اشاره به سردار شهید رضا عراقی گفت: درباره این فرمانده و نبوغ نظامی او باید با فرماندهانی که در دوران دفاع مقدس با وی همکاری داشتهاند گفتوگو شود تا مردم با ابعاد شخصیتی و نظامی این شهید بیشتر آشنا شوند.
وی همچنین از شهید مصطفی سیدجوادی یاد کرد و با اشاره به رنج سالهای اسارت این شهید و خانواده وی، بر ضرورت بازخوانی زندگی و سیره شهدا تأکید کرد.
روایت دفاع مقدس فقط به جنگ محدود نیست
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای جهادی و محرومیتزدایی سپاه اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای برنامههای امسال، توجه به مناطق محروم و اجرای اقدامات جهادی است.
وی با اشاره به مرحله ششم طرحهای محرومیتزدایی سپاه اظهار کرد: پروژههای متعددی در حوزههای مختلف از جمله بازسازی خانهها و آبرسانی اجرا شده است.
رفیعیآتانی ادامه داد: بخشی از این اقدامات شامل بازسازی منازل، اجرای طرحهای آبرسانی و ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم بوده و سپاه تلاش کرده است ظرفیت گروههای جهادی را برای خدمترسانی به مردم فعال کند.
وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای برنامههای مردمی در تهران گفت: در یکی از این برنامهها، جمعیت قابل توجهی از مردم تهران به میدان آمدند و ما نیز بنا داریم در قزوین با حضور جمعیتی گسترده و با استفاده از ظرفیت یک سخنران ملی، برنامهای مشابه برگزار کنیم.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین در پایان تأکید کرد: روایت دفاع مقدس زمانی اثرگذار خواهد بود که فقط به بازگویی خاطرات جنگ محدود نشود، بلکه ایمان، نقش مردم، آرمانهای انقلاب، ایستادگی رزمندگان و خدمت به مردم نیز در این روایت دیده شود.
نظر شما