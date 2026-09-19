به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی هفته گرامیداشت دفاع مقدس با اشاره به اهمیت بازخوانی و بازنشر ایام غرورآفرین دفاع مقدس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی با پشتیبانی ملت رشید و غیور ایران، در جبهههای مختلف در حال دفاع بوده است.
وی افزود: دفاع مقدس امروز یکی از افتخارات بزرگ و المانهای ملت ایران محسوب میشود و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز به گفته وی، این ایستادگی با اتحاد، وحدت و انسجام مردم تداوم یافته است.
فرماندار آبیک با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمها ادامه داد: امروز نیز ملت ایران در جبهه اقتصادی در حال دفاع است و برنامههای هفته دفاع مقدس باید بتواند این مفاهیم را برای نسل جوان تبیین کند.
مشارکت دستگاهها در برنامههای دفاع مقدس
حسینی بر برگزاری باشکوه برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: همه ادارات و دستگاههای دولتی شهرستان باید در اجرای برنامههای این هفته مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: برنامههای دفاع مقدس باید متناسب با نیاز و مخاطب نسل جوان طراحی شود تا زمینه انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسلهای جدید فراهم شود.
در این جلسه مقرر شد با هماهنگی دستگاههای شهرستان، برنامههایی از جمله دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، گلباران مزار شهدا، برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری با موضوع کتاب و دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، یادبود شهدای دانشآموز میناب، یادواره شهدای محلات و روستاها، نشستهای بصیرتی و رزمایش برگزار شود.
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