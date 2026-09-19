رستمی: خراسان شمالی میزبان دوره توانمندسازی واکنش سریع خواهران است

حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه اعضای واکنش سریع خواهران با حضور اعضای شش استان منطقه و به میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره با حضور اعضای واکنش سریع خواهران استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران و سمنان در دو گروه برگزار خواهد شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به زمان برگزاری این دوره، تصریح کرد: این دوره از ۲۸ شهریورماه آغاز و تا ۳ مهرماه با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان از ۶ استان منطقه برگزار می‌شود.

رستمی خاطرنشان کرد: این دوره با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی اعضای واکنش سریع خواهران و تقویت هماهنگی تیم‌های عملیاتی استان‌های منطقه برگزار می‌شود.

وی گفت: میزبانی این دوره و دوره‌های تخصصی مشابه، ظرفیت مرکز آموزش تخصصی شمال شرق کشور را به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم آموزشی هلال‌احمر در منطقه فعال‌تر کرده و زمینه حضور و آموزش نیروهای امدادی استان‌های مختلف در خراسان شمالی را فراهم ساخته است.