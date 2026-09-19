به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی همایش تامین مالی استان اظهار کرد: این همایش ملی در ۹ و ۱۰ مهر با حمایت بخش خصوصی و نظارت و تسهیل دستگاههای دولتی در اردبیل برگزار میشود و هدف اصلی آن تأمین مالی بخش خصوصی توسط بانکهای عامل و سرمایهگذاران دارای اهلیت است.
وی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعالان اقتصادی استان، افزود: بخش خصوصی و صاحبان صنعت، حوزه کشاورزی و گردشگری باید از فرصت حضور مدیران ارشد بانکی استفاده کرده و مهمتر از برگزاری پنلها، زمینه بازدید میدانی رؤسای بانکها از واحدهای تولیدی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان را فراهم کنند تا تصمیمگیری برای ورود سرمایه و منابع مالی تسهیل شود.
خلیلی همچنین نقش رسانهها را در این رویداد مهم برجسته دانست و بیان کرد: رسانهها و صداوسیما باید برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان همکاری لازم را داشته باشند تا تصویر واقعی از توانمندیهای اردبیل در سطح ملی و بینالمللی ارائه شود.
وی گفت: مؤسسات مالی معتبر و رئیسکل بانک مرکزی در این همایش حضور خواهند یافت و این حضور، فرصت ارزشمندی برای تقویت تعاملات مالی، جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای اقتصادی استان را فراهم میکند.
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