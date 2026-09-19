اولویت‌ راهبردی سازمان امدادونجات بر توانمندسازی تخصصی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ بابک محمودی، با اشاره به جایگاه بانوان در شبکه امدادونجات کشور اظهار کرد: حضور بانوان در عرصه امدادونجات طی سالهای اخیر توسعه یافته و امروز بانوان امدادگر و نجاتگر، بخشی از ظرفیت توانمند و اثرگذار شبکه عملیاتی جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور هستند.
وی افزود: توسعه مهارتهای تخصصی، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای توان تصمیمگیری در شرایط دشوار، از مهمترین محورهای برنامههای سازمان امدادونجات برای توانمندسازی بانوان است و تلاش داریم با برگزاری دورههای آموزشی هدفمند، این ظرفیت را بیش از پیش تقویت کنیم.
محمودی با اشاره به برگزاری دوره توانمندسازی و مهارتافزایی تیمهای واکنش سریع بانوان با رویکرد پاسخ به سوانح و تهدیدات نوین و نظامی گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح علمی و توان عملیاتی اعضای تیمهای واکنش سریع و افزایش آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط پیچیده و متنوع طراحی و اجرا میشود.
رئیس سازمان امدادونجات ادامه داد: آموزشهای این دوره طیف متنوعی از مهارتهای تخصصی را دربرمیگیرد که از جمله آن میتوان به ارزیابی اولیه، ناوبری و کار با GPS، تثبیت و انتقال مصدوم، ایمنی عملیات، کار با تجهیزات نجات نیمهسنگین و هیدرولیک، بهداری رزمی، تجهیزات نوین امدادونجات، مدیریت اردوگاه و اسکان اضطراری و مخابرات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری آموزشی بر توانمندی بانوان، به معنای تقویت یکی از بخشهای مهم شبکه امدادونجات کشور است و سازمان امدادونجات در کنار آموزشهای عمومی، بر توسعه دورههای تخصصی و مهارتمحور برای بانوان اولویتی راهبردی دارد تا نیروهای این بخش با دانش، مهارت و آمادگی بیشتری در مأموریتهای امدادی حضور پیدا کنند.
محمودی همچنین بر استمرار آموزشهای تخصصی و بهروزرسانی مهارتهای نیروهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: آمادگی امدادی یک فرآیند مستمر است و برگزاری چنین دورههایی میتواند زمینهساز افزایش هماهنگی، سرعت عمل و کیفیت پاسخ تیمهای واکنش سریع بانوان در زمان وقوع سوانح باشد.
این دوره در قالب برنامه آموزشی منطقهای و با حضور ۲۶۵ نفر از اعضای معرفیشده تیمهای واکنش سریع بانوان استانها برگزار میشود.
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