پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) طبق برنامه درحال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بررسی اطلاعات پروازهای فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، تمامی پروازهای برنامهریزیشده این فرودگاه برقرار است.
در همین راستا، علی کاشانی حیدری، سخنگوی فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره به ضرورت برنامهریزی مسافران برای انجام بهموقع تشریفات سفر، اظهار کرد: مسافران ضمن بیتوجهی به اخبار و شایعات غیررسمی، برنامه پروازی خود را از مراجع معتبر پیگیری کرده و مطابق برنامه اعلامشده برای انجام سفر در فرودگاه حضور داشته باشند.
وی افزود: مسافران باید به نحوی برنامهریزی کنند که حداقل سه ساعت پیش از زمان پرواز برای انجام تشریفات سفر در ترمینالهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) حضور داشته باشند.
سخنگوی فرودگاه امام خمینی (ره) بیان کرد: مسافران میتوانند پیش از مراجعه به فرودگاه، برای کسب اطلاعات و دریافت آخرین وضعیت پروازها با شماره تلفنهای ۰۹۶۳۳۰ و ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ تماس بگیرند.
کاشانی حیدری در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اطلاعات مورد نیاز مسافران از طریق پایگاه اطلاعرسانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نشانی «www.ikac.ir» قابل دریافت است.
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