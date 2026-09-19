برگزیدگان بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که از ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با حضور بیش از ۷۰۰ تیم و دو هزار شرکت‌کننده در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شده بود، با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در این دوره، تیم‌ها در لیگ‌های مختلف رباتیک، هوش مصنوعی، خودروهای خودران، ربات‌های پرنده، امداد، سرویس‌رسان، فوتبال ربات‌ها، طراحی و ساخت ربات و بخش‌های دانش‌آموزی با یکدیگر رقابت کردند.

بر اساس نتایج نهایی اعلام شده، در لیگ خودروهای خودران تیم AURIGA مقام نخست را کسب کرد، ROBOTIX IRAN دوم شد و SADRA ROBOT در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در لیگ سرویس‌رسان در کار، تیم AURIGA مقام نخست را به دست آورد.

در لیگ ربات‌های پرنده، تیم YRA مقام نخست و MRL مقام دوم را کسب کردند. همچنین در لیگ ربات‌های پرنده دانش‌آموزی، تیم Encanto در جایگاه نخست قرار گرفت.

در لیگ شبیه‌ساز دوبعدی فوتبال، تیم‌های Cambyses I در بخش دانشجویی و AITech-2D در بخش دانش‌آموزی، موفق به کسب رتبه نخست شده‌اند.

در بخش تکنولوژی‌های نوآورانه و هوش مصنوعی(محصول)، تیم RRL مقام نخست و در بخش تکنولوژی‌های نوآورانه و هوش مصنوعی (ایده)، تیم Aria robotic 11 مقام نخست را به دست آورد.