ساماندهی بازار ۱۲ همتی پیامک انبوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، جلسه بررسی و ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی به ریاست دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های نظارتی مرتبط برگزار شد.



در این نشست، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی گزارشی از روند اجرای «مصوبه سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی کشور»، ابعاد مالی بازار پیامک‌های تبلیغاتی و حجم تبادل پیامک در کشور ارائه کرده و آخرین وضعیت اقدامات دستگاه‌های مسئول در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.



بر اساس این گزارش سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال می‌گردد که ۶۰ درصد آن متعلق به حوزه بانکی است. گردش مالی این بازار حدودا ۱۲ همت در سال ارزیابی شده است.



همچنین در ادامه مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی تشریح شد که دسترسی و مبادله داده‌های کاربران، ضعف در نظام مجوزدهی و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پیامکی و ساختار فنی و اقتصادی و تعامل میان بازیگران این صنعت از جمله چالش های اصلی مطرح‌شده در این جلسه بود.



در ادامه این نشست نظارتی، با توجه به شکایت‌های واصل شده در خصوص پیامک‌های انبوه تصمیماتی گرفته شد و مقرر گردید در یک اقدام مشترک میان مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، احراز هویت سرشماره‌های پیامک انبوه انجام پذیرد و کلیه سرشماره های تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی به صورت کامل از یکدیگر مجزا و ساماندهی شوند.



همچنین به منظور شفافیت در زنجیره این صنعت مقرر شد سامانه‌ای جهت ثبت و رصد خدمات پیامک تبلیغاتی راه اندازی و کلیه ارائه دهندگان این خدمت ملزم به ثبت تمامی عملیات خود شوند و امکان مسدودسازی دریافت پیامک تبلیغاتی توسط کاربر به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.



همچنین مقرر شد پس از اجرای مصوبات جلسه طی ۲ ماه، در صورت وجود خلا مقرراتی در این حوزه، مصوبات تکمیلی مورد نیاز به پیشنهاد دستگاه‌های مجری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و تصویب شود.