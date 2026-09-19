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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع)

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع)

شورای هماهنگی تبلیغات اعلام کرد، امشب در تمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیین‌های جشن و سرور میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، امشب در تمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیین‌های جشن و سرور میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امشب، شب میلاد خجسته پدر عظیم الشان سرورمان، حضرت امام حسن عسکری(ع)، یازدهمین ستاره فروزان و خورشید تابناک آسمان امامت و ولایت است و دل‌های ارادتمندان اهل‌بیت(علیهم السلام) به ذوق و شوق میلاد آن امام همام سرشار از شادی و بهجت و انبساط و سرور است و شایسته است در چنین شبی، میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور بار دیگر شاهد جلوه‌هایی از عشق و ارادت مردمی به ساحت مقدس اهل‌بیت(علیهم السلام) باشند.

میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)، جلوه‌ای از تداوم نور امامت و ولایت و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیوند دل‌های مؤمنان با مکتب نورانی اهل‌بیت(علیهم السلام) است و ازاین‌رو، جشن‌های مردمی این مناسبت در جای‌جای ایران اسلامی، جلوه‌ای از محبت و ارادت خالصانه ملت مؤمن و خداجوی ایران به ساحت آن امام بزرگوار و فرزندش موعود غایب از نظرها خواهد بود و میادین و فضاهای عمومی شهرها را به عرصه‌ای برای بروز نشاط مؤمنانه، شادی جمعی و همدلی اجتماعی تبدیل خواهد کرد.

به همین مناسبت، امشب در تمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیین‌های جشن و سرور میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شهرها و روستاهای ایران اسلامی در شب میلاد یازدهمین پیشوای شیعیان، شاهد برپایی مراسم‌های مردمی، فرهنگی و معنوی و جلوه‌های متنوع شادی و سرور خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این عید سعید و خجسته به محضر سرورمان حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه)، رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و تمامی شیعیان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، از عموم مردم شریف و مؤمن دعوت می‌کند با حضور پرشور، باشکوه و خانوادگی در جشن میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع) در میادین و اجتماعات شبانه در سراسر کشور، ضمن گرامیداشت این میلاد فرخنده، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت به ساحت اهل‌بیت(علیهم السلام)، شادی و سرور مؤمنانه و نشاط اجتماعی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 6951214
محسن صمیمی

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