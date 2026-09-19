دشمن جنگ را باخت؛ حالا سراغ فرهنگ دفاع مقدس آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز صبح شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه یک فرهنگ است و بالاترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، انتقال، ترویج و زنده نگه داشتن این فرهنگ در جامعه است.

وی افزود: اگر امروز در عرصه‌های مختلف توانسته‌ایم در برابر دشمن ایستادگی کنیم، به دلیل همین فرهنگ بوده است و وظیفه ما به عنوان مدیران و مسئولان این است که با فرهنگ دفاع مقدس زندگی کنیم و کار خود را بر اساس ارزش‌های آن پیش ببریم.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس، فرهنگ بر امکانات غلبه کرد؛ دشمن با این تصور وارد جنگ شد که در مدت کوتاهی کشور را تصرف کند، اما رزمندگان با وجود محدودیت امکانات در برابر دشمن ایستادند.

فرهنگ دفاع مقدس متعلق به یک قشر خاص نیست

بهروز با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند فرهنگ دفاع مقدس را از جامعه دور کند، گفت: این فرهنگ متعلق به یک قشر خاص نیست و همه ما وظیفه داریم آن را زنده نگه داریم.

وی ادامه داد: باید برای نسل امروز تبیین کنیم شهید ناصری چه کسی بود، شهید کاوه چه کرد و ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی چه مسیری را طی کردند و برای حفظ کشور چه هزینه‌ای پرداختند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه رزمندگان و ایثارگران گفت: اگر فردی در دوران دفاع مقدس حتی یک لحظه در میدان جنگ و زیر آتش دشمن بوده، نباید مجاهدت او را فراموش کنیم.

جامعه اسلامی با ارزش‌های خود زنده است

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی با ارزش‌های خود زنده است، تصریح کرد: اگر ارزش‌ها را از جامعه بگیریم، جامعه تهی می‌شود و دفاع مقدس نیز بخشی از همین فرهنگ و ارزش‌هاست.

بهروز افزود: فرهنگ دفاع مقدس فقط به میدان جنگ محدود نمی‌شود؛ اگر مدیری ارباب رجوع را تکریم کند، برای حل مشکل مردم تلاش کند و مسئولیت خود را درست انجام دهد، در واقع بخشی از فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه جاری کرده است.

وی تأکید کرد: این فرهنگ می‌تواند به حفظ جامعه، وحدت و انسجام ملی کمک کند و بسیاری از موضوعاتی که امروز با آن مواجه هستیم، با تکیه بر همین فرهنگ قابل حل است.

کنگره شهدا نماد همکاری دستگاه‌های استان است

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری کنگره شهدا در استان گفت: در دو، سه سال گذشته دستگاه‌های مختلف در کنار سپاه برای پیشبرد این کار همکاری کرده‌اند و این همراهی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه شهدا و فرهنگ دفاع مقدس باشد.

وی افزود: قرار است هر ۱۰ سال یک‌بار کار بزرگی در حوزه شهدا و فرهنگ دفاع مقدس انجام شود و کنگره شهدا نیز در همین مسیر تعریف شده است.

کار مردم، کار نظام است

بهروز با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: نگاه ما این است که کار مردم پیش برود؛ چراکه کار مردم، کار نظام است و خدمت به مردم باید در اولویت مسئولان باشد.

وی گفت: سپاه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، هر جا که بتواند برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور استان کمک کند، در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه به رضایت مردم بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، کاهش نارضایتی‌های مردم و تلاش برای حل مشکلات آنهاست.

دشمن به دنبال ایجاد مسئله در داخل کشور است

وی با اشاره به شرایط امنیتی کشور گفت: دشمن تلاش می‌کند تعادل امنیتی کشور را برهم بزند و وقتی در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیده، تلاش خود را در حوزه‌های دیگر دنبال می‌کند.

بهروز افزود: باید تلاش کنیم رضایت مردم افزایش پیدا کند و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد؛ چراکه دشمن به دنبال ایجاد مسئله در داخل کشور و استفاده از شکاف‌های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها، مدارس و سایر حوزه‌های اجتماعی می‌توانند محل اثرگذاری این مسائل باشند و باید با هوشیاری و اقدام به‌موقع، اجازه ندهیم مشکلات به مسئله‌های امنیتی تبدیل شوند.