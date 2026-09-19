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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

بیرجند سومین مرکز خنک کشور شد

بیرجند سومین مرکز خنک کشور شد

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بیرجند صبح امروز ۲۸ شهریورماه سومین مرکز خنک کشور در بین مراکز استان‌ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارعی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وضعیت دمایی خراسان جنوبی اظهار کرد: تغییرات دمایی در مرکز استان طی شبانه‌روز گذشته بین ۱۲ تا ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.

وی افزود: صبح امروز بیرجند در بین مراکز استان‌های کشور، سومین مرکز خنک گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا بر سرعت وزش باد در استان افزوده می‌شود و در برخی ساعات، وزش تندباد و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

زارعی ادامه داد: از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته، دمای هوا به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهلسم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

کد مطلب 6951243

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