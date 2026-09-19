بیرجند سومین مرکز خنک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارعی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وضعیت دمایی خراسان جنوبی اظهار کرد: تغییرات دمایی در مرکز استان طی شبانهروز گذشته بین ۱۲ تا ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.
وی افزود: صبح امروز بیرجند در بین مراکز استانهای کشور، سومین مرکز خنک گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس مدلهای پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا بر سرعت وزش باد در استان افزوده میشود و در برخی ساعات، وزش تندباد و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
زارعی ادامه داد: از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته، دمای هوا بهطور نسبی افزایش خواهد یافت.
وی گفت: در شبانهروز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنکترین و دهلسم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
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