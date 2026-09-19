  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

ترامپ با نتانیاهو در نیویورک دیدار نخواهد کرد

ترامپ با نتانیاهو در نیویورک دیدار نخواهد کرد

یک مسئول آمریکایی به عدم برگزاری دیدار میان ترامپ و نتانیاهو در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور احتمالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود وقت و سختی های مربوط به هماهنگی های دو جانبه در حاشیه نشست های سازمان ملل دیدار نخواهد کرد.

وی اضافه کرد که نام نتانیاهو در لیست کسانی که با ترامپ در نیویورک دیدار خواهند کرد نیست. قرار است ترامپ با مقامات انگلیس، مکزیک و ژاپن قبل از بازگشت به واشنگتن برای نشست با رئیس جمهور چین، دیدار کند.

همچنین گفته شده که احتمالا ترامپ با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار خواهد کرد. گزارش های رسانه ای به احتمال دیدار ترامپ با سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای بررسی تحولات مربوط به جنگ علیه ایران و مرحله پسا جنگ اشاره کردند.

منابع آگاه اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در لیست کسانی که قرار است با ترامپ در نیویورک دیدار کنند نیست.

پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم به دیدار احتمالی نتانیاهو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک اشاره کرده بود.

کد مطلب 6951335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه