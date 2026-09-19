ترامپ با نتانیاهو در نیویورک دیدار نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور احتمالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود وقت و سختی های مربوط به هماهنگی های دو جانبه در حاشیه نشست های سازمان ملل دیدار نخواهد کرد.

وی اضافه کرد که نام نتانیاهو در لیست کسانی که با ترامپ در نیویورک دیدار خواهند کرد نیست. قرار است ترامپ با مقامات انگلیس، مکزیک و ژاپن قبل از بازگشت به واشنگتن برای نشست با رئیس جمهور چین، دیدار کند.

همچنین گفته شده که احتمالا ترامپ با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار خواهد کرد. گزارش های رسانه ای به احتمال دیدار ترامپ با سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای بررسی تحولات مربوط به جنگ علیه ایران و مرحله پسا جنگ اشاره کردند.

منابع آگاه اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در لیست کسانی که قرار است با ترامپ در نیویورک دیدار کنند نیست.

پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم به دیدار احتمالی نتانیاهو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک اشاره کرده بود.