طرح «قبس» تلاشی برای انتقال شعله معرفت و تقویت امید و اراده در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام دوستعلی محمدی در رویداد «قبس» با اشاره به اهداف و فلسفه نامگذاری این طرح، اظهار کرد: «قبس» به معنای برداشتن شعله است و این عنوان از آیه دهم سوره مبارکه طه الهام گرفته شده است؛ جایی که حضرت موسی(ع) برای آوردن شعلهای از آتش به سوی آن میرود.
وی افزود: در طرح «قبس»، منظور از این شعله، معرفت و دانش قرآنی است؛ سرمایهای که با انتقال به دیگران از آن کاسته نمیشود و میتواند در جامعه گسترش پیدا کند.
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه افراد برخوردار از دانش و معارف دینی میتوانند این «شعله» را به دیگران منتقل کنند، گفت: همانگونه که میتوان از یک شعله، شعلههای متعدد دیگری ایجاد کرد بدون اینکه از شعله نخست کاسته شود، علم و معرفت نیز با انتقال به دیگران کاهش پیدا نمیکند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت آرامش و ارتباط انسان با خداوند، خاطرنشان کرد: زاویه نگاه انسان به خداوند، بر کیفیت زندگی او تأثیر میگذارد و هنگامی که دل انسان با یاد خداوند همراه باشد، آرامش در زندگی شکل میگیرد.
حجتالاسلام محمدی با استناد به آیه شریفه «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» افزود: اگر ارتباط انسان با خداوند تنظیم باشد، بسیاری از نگرانیها و ناآرامیها کاهش مییابد و انسان میتواند با آرامش بیشتری با مسائل زندگی مواجه شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و ابعاد مختلف جنگ و تقابل با دشمن اظهار کرد: جنگ تنها به معنای درگیری نظامی نیست و سالهاست که در عرصههای مختلف جریان دارد؛ با این حال، شرایط اخیر باعث شده این واقعیت برای مردم محسوستر شود.
حجتالاسلام محمدی تأکید کرد: در این تقابل، شکست زمانی رخ میدهد که اراده انسان شکست بخورد و دشمن تلاش میکند با استفاده از ابزارهایی همچون ترس، یأس و اختلاف، آرامش، امید و انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: ایجاد ترس با هدف برهم زدن آرامش جامعه، ایجاد یأس برای گرفتن امید از مردم و ایجاد اختلاف برای تضعیف پیوندهای اجتماعی، از جمله محورهایی است که باید نسبت به آنها هوشیار بود.
حجتالاسلام محمدی گفت: طرح «قبس» تلاش میکند با انتقال شعله معرفت و معارف قرآنی، زمینه تقویت امید، اراده و انسجام را در جامعه فراهم کند و ظرفیت نیروهای قرآنی و فرهنگی را در این مسیر به کار گیرد.
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