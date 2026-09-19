آیت الله رمضانی: دفاع مشروع در برابر تجاوز دشمن نیازمند رفراندوم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه، دویستمین شب این حرکت مردمی را جلوه‌ای از ایستادگی، بصیرت و اراده ملت ایران دانست و اظهار کرد: استمرار این حضور نشان می‌دهد ملت ایران در دفاع از آرمان‌ها، استقلال و عزت خود از میدان خارج نخواهد شد.

وی افزود: تداوم این حرکت مردمی را باید فراتر از یک اجتماع معمولی دید؛ چراکه وقتی یک حرکت مردمی با چنین استمرار و اراده‌ای ادامه پیدا می‌کند، می‌توان آن را یک پدیده کم‌نظیر و میدان بزرگ مجاهدت دانست.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این حضور، قدرت یک ملت در برابر دشمنان را به نمایش می‌گذارد، تصریح کرد: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند برای تقویت همبستگی، امید و اراده ملی مورد استفاده قرار گیرد.

خون شهید می‌تواند جامعه را به حرکت درآورد

رمضانی با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در جامعه اسلامی بیان کرد: خون شهید دارای قدرتی عظیم در بیدارسازی و حرکت‌آفرینی در جامعه است؛ قدرتی که می‌تواند اراده‌ها را زنده و ملت‌ها را برای دفاع از آرمان‌های خود متحد کند.

وی اثرگذاری خون شهید را با تعابیر قرآنی همچون «عصای موسی» و «ید بیضا» مقایسه کرد و گفت: خون شهید می‌تواند حقیقت را آشکار و صحنه را دگرگون کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز در استمرار حضور مردم مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از همین حقیقت است؛ مردمی که با وجود دشواری‌ها همچنان در صحنه حضور دارند و بر آرمان‌های خود تأکید می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مسئله خون‌خواهی شهدا و «امام شهید» اظهار کرد: نباید اجازه داد یاد، راه و مطالبه خون شهدا به مرور زمان به حاشیه رانده شود. زنده نگه داشتن یاد شهدا صرفاً یک مسئله عاطفی نیست، بلکه به معنای تداوم راه و آرمانی است که آنان برای آن جان خود را تقدیم کردند.

رمضانی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله خون‌خواهی شهدای امت اسلامی افزود: شهادت شهدای میناب، دانشمندان و فرماندهان ما و به‌ویژه شهادت امام شهید، مسئله‌ای مهم و فراموش‌نشدنی است که باید ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: مصلح و امام بزرگ شیعیان جهان، نایب امام زمان(عج) و رهبر بزرگ امت اسلامی به شهادت رسیده است و از این منظر، اولیای دم او تنها یک فرد یا خانواده نیستند، بلکه امت اسلامی خود را صاحب این حق می‌داند و از حق خون‌خواهی شهدای خود نخواهد گذشت.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از طرح موضوع «رفراندوم» در ارتباط با ادامه جنگ و دفاع از کشور تأکید کرد: دفاع در برابر تجاوز، یک حق عقلایی، شرعی و پذیرفته‌شده در نظام حقوقی جهان است و نمی‌توان انجام این وظیفه را منوط به برگزاری رفراندوم دانست.

وی ادامه داد: جای تعجب است که برخی افراد بحث رفراندوم را در موضوع ادامه جنگ مطرح می‌کنند؛ آیا برای دفاع مشروع نیاز به رفراندوم وجود دارد؟ دفاع در برابر تجاوز امری است که عقل، شرع، بنای عقلا و مجموعه قواعد پذیرفته‌شده در جهان بر آن تأکید دارند.

رمضانی افزود: هنگامی که کشوری مورد تجاوز قرار می‌گیرد، عزیزان، فرماندهان، دانشمندان و فرزندان آن به شهادت می‌رسند و مراکز مختلف هدف حمله قرار می‌گیرند، آیا برای دفاع از کشور باید رفراندوم برگزار شود؟

وی تصریح کرد: کسانی که دست به تجاوز می‌زنند، برای ادامه اقدامات خود رفراندوم برگزار نمی‌کنند؛ حتی در شرایطی که بخش‌هایی از افکار عمومی در کشورهای مختلف با این اقدامات مخالفت می‌کنند.

حفظ وحدت و انسجام ملی یک ضرورت است

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: در چنین شرایطی انتظار می‌رود همه در کنار ملت ایران و در برابر دشمن بایستند و از تشدید اختلافات در داخل کشور پرهیز کنند. امروز حفظ وحدت و انسجام ملی از ضرورت‌های اساسی کشور است.

وی با اشاره به سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در حوزه دفاعی و نظامی کشور اظهار کرد: موضوع دفاع، جنگ و مسائل مرتبط با آن در جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار و سازوکار مشخص قانونی است و تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به جنگ و دفاع نیز در چارچوب همین ساختارها و با در نظر گرفتن مصالح کشور صورت می‌گیرد.

مقاومت در برابر تجاوز باید تقویت شود

رمضانی مقاومت در برابر تجاوز را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و افزود: امروز باید مقاومت در برابر متجاوزان را مورد توجه قرار داده و آن را تقویت کنیم و دیدگاه‌ها و مواضع خود را نیز در همین مسیر جهت دهیم.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، دفاع در برابر تجاوز را یک تکلیف شرعی و عقلانی عنوان کرد و گفت: قرآن کریم اجازه دفاع در برابر کسانی را که دست به جنگ و تجاوز می‌زنند، داده است و در آیه ۱۹۰ سوره بقره می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ».

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در برابر تجاوز و تعدی، وظیفه ما عمل به تکلیف عقلانی و الهیِ دفاع از کشور، ملت و منافع ملی است.

وی در ادامه با انتقاد از رویکردهایی که راه‌حل مشکلات کشور را در ارتباط با قدرت‌های خارجی جست‌وجو می‌کنند، اظهار کرد: کسانی که در گذشته نسخه‌های نافرجام برای ارتباط با استکبار پیچیدند و نتیجه آن نه‌تنها التیام مشکلات کشور نبود، بلکه به اعتقاد ما مشکلات تازه‌ای نیز به کشور تحمیل کرد، حق ندارند بار دیگر برای کشور نسخه‌پیچی کنند.

رمضانی با اشاره به تعبیر «طَبیبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ» افزود: مردم به دنبال طبیبی هستند که بیماری جاهلیت و گمراهی را درمان کرده و نسخه امید، اتکا به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی را تجویز کند.

تصمیم‌سازی بر پایه ترس و عافیت‌طلبی راهگشا نیست

وی همچنین تصمیم‌سازی بر پایه ترس و عافیت‌طلبی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنین رویکردی ریشه در تاریخ کهن ایران و اسلام ندارد و تجربه نیز نشان داده است که این نوع تصمیم‌گیری نه به نجات مردم منجر شده و نه توانسته جسارت دشمن را متوقف کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را نمونه‌ای از «تصمیم‌سازی جسورانه و هوشمندانه» توصیف کرد و افزود: خیزش مردم مؤمن و انقلابی ایران به پیروزی انقلاب اسلامی و شکست نظام پهلوی انجامید و این تجربه باید همواره مورد توجه و سرمشق مسئولان نظام قرار گیرد.

رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی مسئولان کشور اظهار کرد: اکنون که کشور از رهبری مقتدر، آگاه و دشمن‌شناس برخوردار است، مسئولان قوای سه‌گانه باید فرصت را مغتنم بشمارند، در هماهنگی با رهبری غفلت نورزند و برای هدایت کشور در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی اهتمام ویژه داشته باشند.