به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد صبح شنبه در دیدار مدیر مجتمع دخانیات اصفهان اشاره به شرایط خاص کشور و قرارگیری در وضعیت جنگی، اظهار کرد: همدلی و انسجام میان مسئولان استان اصفهان و مدیریت کلان کشور در مسیر تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از اقدامات قابل توجه و موثری است که در شرایط کنونی با جدیت دنبال میشود.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با تبیین واقعیتهای اقتصادی حاکم بر کشور افزود: در شرایط جنگی، تورم ناشی از افزایش نقدینگی و آسیب به زیرساختهای حیاتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند. از این رو نباید هرگونه افزایش قیمت را بهطور مستقیم به پای گرانفروشی نوشت؛ بلکه این وضعیت تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی است که در تمام کشورهای درگیر جنگ نیز مسبوق به سابقه بوده است.
آیتالله طباطبایینژاد با دعوت از مردم به حفظ هوشیاری گفت: فشارهای اقتصادی در این مقطع اجتنابناپذیر است و ضروری است مردم با بصیرت در برابر فضاسازیها و شایعاتی که با هدف ایجاد تفرقه و ناامیدی در جامعه منتشر میشود، ایستادگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر موازنه قدرت در عرصه بینالمللی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی از دورانی که با محدودیتهای شدید برای موضعگیری در برابر آمریکا مواجه بود، اکنون به جایگاهی رسیده که آمریکا در برابر اراده و مقاومت ملت ایران با چالشهای جدی مواجه شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ایران امروز به نماد جهانی مقاومت در برابر استکبار تبدیل شده است. همچنین حضور پرشور آحاد مردم، بهویژه نسل نوجوان و جوان در تجمعات ملی، نشاندهنده تحول فکری و غیرت دینی است که ضامن استواری کشور و صیانت از کیان ملی محسوب میشود.
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