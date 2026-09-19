توقیف خودروی حامل سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب موفق شدند یک دستگاه خودرو حامل ۱۶۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل قاچاق را توقیف کنند.
فرمانده پایگاه دریابانی میناب، درخاتمه با اشاره به دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه است، گفت : کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال اعلام کردند.
میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب موفق شدند یک دستگاه خودرو حامل ۱۶۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل قاچاق را توقیف کنند.
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