۴ برنامه ویژه بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رضایی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه‌های مختلفی با محوریت اصحاب رسانه و تبیین فرهنگ دفاع مقدس در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: نخستین برنامه، اعزام جمعی از اصحاب رسانه به مناطق عملیاتی شمال‌غرب کشور است که در این سفر، خبرنگاران ضمن بازدید از مناطق عملیاتی، در برنامه‌های فرهنگی و روایتگری دفاع مقدس نیز حضور خواهند داشت.

مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، برگزاری نشست‌های رسانه‌ای را دومین برنامه این مجموعه عنوان کرد و گفت: این نشست‌ها با هدف گفت‌وگو با خبرنگاران، بررسی مسائل و دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای و تقویت ارتباط با اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

سرهنگ رضایی ادامه داد: سومین برنامه، برگزاری اختتامیه رویدادهای رسانه‌ای است که در جریان آن از فعالان و برگزیدگان رویدادهای رسانه‌ای تقدیر خواهد شد.

وی تجلیل از فعالان عرصه رسانه و خبرنگاران را چهارمین برنامه پیش‌بینی‌شده دانست و افزود: تلاش می‌کنیم از افرادی که در رویدادهای رسانه‌ای و به‌ویژه در مقاطع مهم و حساس، پای کار اطلاع‌رسانی و تولید محتوا بوده‌اند، تقدیر شود.

آثار جنگ ۱۲ روزه؛ فرصتی برای دیده‌شدن روایت‌های رسانه‌ای

سرهنگ رضایی همچنین با اشاره به مسابقه رسانه‌ای مرتبط با جنگ رمضان گفت: خبرنگارانی که در جریان این جنگ در یاسوج و سایر شهرستان‌های استان اقدام به تولید آثار رسانه‌ای کرده‌اند، آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

وی تأکید کرد: این آثار پس از بررسی، در فرآیند داوری قرار می‌گیرند و از فعالانی که در آن مقطع در عرصه رسانه‌ای حضور مؤثر داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به خبرنگاران شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش داریم برنامه‌های رسانه‌ای را از مرکز استان فراتر برده و با حضور در شهرستان‌ها، ارتباط مستقیم‌تری با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برقرار کنیم.

سرهنگ رضایی در پایان از تلاش اصحاب رسانه استان در پوشش رویدادهای دفاع مقدس و جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در این عرصه نقش مهمی در روایت درست و به‌موقع وقایع و انتقال آن به جامعه دارند.