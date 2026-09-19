داداشی: هشدار سطح زرد برای بارش و وزش باد در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی همرفتی در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود که نوع مخاطره آن وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید و در ساعت‌های بعدازظهر و شب، رگبار باران و رعدوبرق است.

وی افزود: زمان شروع این سامانه از عصر شنبه و زمان پایان آن شب دوشنبه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به منطقه اثر این سامانه، تصریح کرد: روز شنبه به‌صورت محدود و محلی در مناطق شمالی، غرب و جنوب غرب استان؛ در پاره‌ای از مناطق راز و جرگلان، مانه، سملقان، گرمه و جاجرم خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه به‌صورت محدود و محلی در مناطق شمالی، غرب و جنوب غرب استان همچنین ارتفاعات مرکزی و با احتمال کمتر در ارتفاعات جنوب شرق استان؛ در پاره‌ای از مناطق راز و جرگلان، مانه، سملقان، گرمه و جاجرم، ارتفاعات بجنورد، اسفراین، شیروان و فاروج پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اثر مخاطرات این سامانه، گفت: کاهش دید، احتمال آسیب ناشی از صاعقه، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت از اثرات این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان توصیه‌هایی را به شهروندان ارائه کرد: احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئن، عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و لایروبی کانال‌ها و آبروها.