دو واحد تصفیه آب آمریکا هدف حمله سایبری خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رویدادها در دو واحد خصوصی رخ داد که هرکدام کمتر از ۲۰۰ کارمند دارند. البته این رویدادها هیچ تاثیری روی ایمنی عمومی یا سرویس رسانی آب نداشت.

آلی سالیوان سخنگوی فرماندار ایالت کلورادو در این باره اعلام کرد دفتر فرماندار نمی تواند تایید کند کدام هکرهای خارجی در این رویدادها دخیل بوده اند اما ما از تلاش های ادامه دار هکرهای وابسته به ایران برای دسترسی به آب آشامیدنی و سیستم های تصفیه فاضلاب آگاه هستیم.

هکرها توانستند تنظیمات تجهیزات را تغییر دهند از جمله غیرفعالسازی دسترسی از راه دور و زنگ های هشدار و همچنین تغییر چرخه پمپاژ.سالیوان در این باره افزود: این موارد رویدادهایی کوتاه بودند و خطرات به سرعت توسط تهیه کننده های سرویس برطرف شدند. آنها در مرحله بعد موارد هک را به دولت گزارش دادند. طبق اطلاعات ما واحدهای تصفیه و کیفیت آب تحت تاثیر هک قرار نگرفتند.

رویدادهای هک در اواخر آگوست سال جاری میلادی و چند هفته پس از موج حملات سایبری به تجهیزات در واحدهای تصفیه آب محلی در چند ایالات و ۱۰۰ واحد، رخ دادند.