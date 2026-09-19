جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان دولت خبر داد و گفت: ساعت ۱۰:۱۲ امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک انبار کالا واقع در خیابان دولت، سه‌راه نشاط، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دوطبقه بود که در طبقه همکف آن یک سوپرمارکت، غذاخوری و واحدهای مشابه قرار داشت و در پشت‌بام نیز دو انباری ایجاد شده بود. مجموع مساحت این انبارها حدود ۴۰۰ مترمربع بود و مقادیر زیادی روغن، مواد غذایی، کپسول گاز و اقلام دیگر در آن نگهداری می‌شد که دچار آتش‌سوزی شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه آتش‌سوزی با شعله‌های گسترده همراه بود، گفت: نیروهای آتش‌نشانی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و مشغول عملیات اطفای حریق هستند.

وی تأکید کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت یا فوت افراد در این حادثه اعلام نشده است.