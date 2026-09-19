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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

جزئیات آتش‌سوزی گسترده در انبار کالا در خیابان دولت

جزئیات آتش‌سوزی گسترده در انبار کالا در خیابان دولت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان دولت خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون مصدوم و فوتی نداشته است.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان دولت خبر داد و گفت: ساعت ۱۰:۱۲ امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک انبار کالا واقع در خیابان دولت، سه‌راه نشاط، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دوطبقه بود که در طبقه همکف آن یک سوپرمارکت، غذاخوری و واحدهای مشابه قرار داشت و در پشت‌بام نیز دو انباری ایجاد شده بود. مجموع مساحت این انبارها حدود ۴۰۰ مترمربع بود و مقادیر زیادی روغن، مواد غذایی، کپسول گاز و اقلام دیگر در آن نگهداری می‌شد که دچار آتش‌سوزی شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه آتش‌سوزی با شعله‌های گسترده همراه بود، گفت: نیروهای آتش‌نشانی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و مشغول عملیات اطفای حریق هستند.

وی تأکید کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت یا فوت افراد در این حادثه اعلام نشده است.

کد مطلب 6951275
زهرا ناری

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