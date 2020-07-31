آتش سوزی گسترده در انبار کالا در خیابان فدائیان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی درباره حادثه آتش سوزی در درباره آتش سوزی گسترده در یک انبار کالا واقع در خیابان فدائیان اسلام نرسیده به بلوار ابریشم گفت: ساعت ۱۰:۵۶ صبح امروز یک مورد آتش سوزی گسترده در یک انبار کالا واقع در خیابان فداییان اسلام نرسیده به بلوار ابریشم به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده می شود که بلافاصله ۴ ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش نشانان در محل متوجه شدند که محل حادثه یک بارانداز به وسعت ۳ هزار متر مربع بود که مقدار زیادی کالا در آن چیده شده بود و در بخش انتهایی این بارانداز ۸۰۰ متر سوله با سقف های شیروانی نا ایمن قرار داشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان کرد: این بخش از بارانداز به طور کامل شعله ور بود و آتش به بخش های چپ و راست آن در محوطه بیرونی نیز سرایت کرده بود و در این بخش نیز تعداد زیادی فرش، موکت، و در ضلع دیگر نیز حلقه های لاستکی و کولر چیده شده بود و آتش به این قسمت ها نیز سرایت کرده بود.

ملکی تصریح کرد: شعله و دود از فواصل بسیار دور نیز قابل مشاهده بود. در حال حاضر نیروها از چند طرف عملیات را آغاز کرده اند و عملیات تحت کنترل است.

به گفته وی این حادثه تا این لحظه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته اما کماکان آتش نشان ها مشغول اطفاء حریق هستند.