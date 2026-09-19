کاهش هدر رفت آب در استان سمنان؛ پیوند علم و صنعت جواب داد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزان صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در آبفای سمنان اعلام کرد: کار کارشناسی و تحقیقاتی مهمی با هدف کاهش هدررفت آب در برج‌های خنک‌کننده در استان سمنان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این پژوهش توسط دفتر بهبود بهره‌وری و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با مشارکت دانشگاه سمنان انجام شده است، افزود: برج‌های خنک‌کننده محور این مطالعات هستند که در نهایت کاهش هدر رفت آب در سیستم های خنک کننده را هدف می گیرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان سمنان تصریح کرد: در این مطالعه، عملکرد طرح پیشنهادی با سه وضعیت شامل قطره‌گیر معمولی، قطره‌گیر مجهز به خنک‌کاری و قطره‌گیر مجهز به انتقال حرارت دوگانه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین شاخص‌هایی همچون دمای دیواره، افت فشار، میزان آب بازیافتی و غلظت مواد ردیاب مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

کشاورزیان ادامه داد: بر اساس نتایج مورد انتظار این پژوهش، استفاده از هندسه پیشنهادی می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش در هدررفت آب در مقایسه با قطره‌گیرهای متداول ایجاد کند؛ ضمن آنکه افزایش قابل‌توجهی در افت فشار ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: از دیگر مزایای طرح پیشنهادی می‌توان به عدم نیاز به تغییرات اساسی در ساختار برج، امکان نصب و سازگاری آسان با سیستم‌های موجود، کاهش هزینه‌های عملیاتی، کاهش انتشار بخار و مه خروجی و کمک به مدیریت پایدار منابع آب و انرژی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، توسعه پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها را از رویکردهای مهم آبفا دانست و گفت: به دنبال توسعه بیشتر تبادلات علم و صنعت آبفا هستیم.